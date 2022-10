Revista de prensa: Más de 100 presos recorren el Camino de Santiago

Una oportunidad de redimirse y perdonarse, un sorbo de paz y libertad: así lo sintieron los 110 reclusos de 15 centros penitenciarios de España, que pudieron completar una semana de recorrido en el «Camino de Santiago», que finalizó el sábado con una Eucaristía en la Catedral de Santiago de Compostela. La iniciativa, puesta en marcha por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, permitió a los presos, divididos en 13 grupos, recorrer las diferentes rutas hasta el Monte del Gozo, donde se reunían para completar juntos la peregrinación.

Los internos iban acompañados de unos 100 funcionarios, capellanes y voluntarios. El secretario general de Instituciones Penitenciarias explicó que esta actividad permitió a muchas personas vivir una experiencia espiritual, asumir un reto físico y conocer gente. Pero subrayó especialmente que les permitía ser “libres y responsables”. “Gracias a vuestra libertad ya vuestra responsabilidad, esto puede repetirse”, añadió, saludando los esfuerzos de la Iglesia para acompañar a los presos, “en todo el territorio”.

Once de los participantes hablaron en nombre de sus compañeros de prisión. “Nos sentimos valorados. Pudimos perdonarnos unos a otros y dejar atrás las cosas negativas de la vida”, dijo Darly. A Mario le ayudó a sentirse “en paz”, a Pedro a aceptarse y a Gustavo fue “una oportunidad de redimirnos, de perdonarnos”. Jorge se expresó con entusiasmo: “Es un trofeo que nunca olvidaré. Un premio por el que estamos agradecidos”.

Lleva 13 meses en la prisión de Botafuego, en Algeciras, tiempo suficiente para comprender el valor de la libertad. Ahora que está a punto de recomponer lo perdido, de volver con su familia, tiene claro que quiere que la prisión sea cosa del pasado. El Camino de Compostela, recorrido por un número cada vez mayor de peregrinos de todas las condiciones sociales, es actualmente objeto de un “Año de Santiago” promulgado por el Papa Francisco para el período 2021-2022.

2 ¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL AMERICANA?

El próximo noviembre, la Conferencia Episcopal Americana se reunirá para elegir un nuevo presidente. Como explica el blog del Vaticano estadounidense The Pillar , el juego está abierto para ver quién tomará el relevo del arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. Por lo general, es el actual vicepresidente quien es elegido, pero esta tradición no se ha aplicado plenamente desde la elección del cardenal Dolan en 2010. Además, el actual vicepresidente, Monseñor Allen Vigneron, arzobispo de Detroit, ya es 73 años y por lo tanto no puede pretender tomar el relevo del prelado californiano.

The Pillar enumera los posibles candidatos y analiza lo que significaría su elección. Uno de los nombres propuestos es el de monseñor Timothy Broglio, obispo militar y actual secretario de la conferencia episcopal. Ya había sido segundo en las boletas para vicepresidente en 2019. Con base en Washington, es una opción racional para opinar sobre el poder después de tres años de gobierno reubicado en Los Ángeles. Este ex nuncio conoce el Vaticano, pero también fue secretario personal del cardenal Sodano, a quien muchos obispos culpan por su manejo de los abusos, en particular el caso del ex cardenal McCarrick.

Además, es visto como demasiado conservador por parte del ala progresista de los obispos estadounidenses. Los votos podrían dirigirse al arzobispo de la ciudad de Oklahoma, el obispo Paul Coakley, que representa al movimiento Communio bastante conservador en los Estados Unidos. O hacia monseñor Paul Étienne, arzobispo de Seattle, que podría beneficiarse de los votos del ala progresista, aunque esta última sea minoría. Otro candidato es el obispo Kevin Rhoades, obispo de Fort Wayne-South Bend, apreciado por su trabajo en el documento sobre la coherencia eucarística. Finalmente, se mencionan al obispo William Lori de Baltimore, al obispo Frank Caggiano de Bridgeport y al obispo Daniel Flores de Brownsville.

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

Sesenta religiosos han huido de Nicaragua desde 2018

El colectivo de derechos humanos nicaragüense “Nunca Más” denuncia que al menos 60 religiosos o sacerdotes han sido expulsados ​​o huidos desde 2018 y la crisis sociopolítica del país.

Jubileo 2025: el Papa crea una Comisión de testigos de la fe

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, anunció la decisión del Papa de establecer una Comisión de Testigos de la Fe con motivo del Jubileo de 2025. Según Vatican News, pretende destacar a figuras que, aunque no estén canonizadas , han manifestado con fuerza su fe.

Una encuesta para comprender la relación de los estadounidenses con el aborto

“Encontramos que alrededor del 60 % de los estadounidenses está a favor de legalizar el aborto en todos (31 %) o en la mayoría de los casos (29 %), en comparación con el 40 % que prefiere que siga siendo ilegal en todos (10 %) o en la mayoría de los casos (29 %). )”, explica una de las autoras de esta reciente encuesta sobre el aborto en Estados Unidos.

