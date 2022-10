Esta comunidad milenaria de monjas sorprende innovando en Internet 

Las monjas benedictinas de Santa María de Carbajal, en León, rompen moldes con nuevos caminos de irradiación: cursos en línea, albergue de peregrinos, y ahora… artesanía monástica

El Monasterio de Santa María de Carbajal, en León, fue fundado originalmente hace más de mil años, en el 966; ahora bien, sus monjas benedictinas (en la ciudad en la que ahora viven todos las conocen cariñosamente como «las carbajalas») hoy irradian su amor a Dios con algunos de los medios más innovadores.

Internet no tienes secretos para estas hijas de san Benito, que casi once siglos después de ser fundadas siguen compartiendo el «Ora et Labora» a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y, en particular, su página web Monjasyvocacion.es, una auténtica mina de recursos para creer en la amistad con Dios.

Así presentó «Informe León» a la comunidad de monjas «carbajalas»

Innovación monástica en la enseñanza a distancia

La hermana Ernestina, una de las religiosas, explica en qué cosiste el carácter único de los cursos que ofrecen en la Escuela de Experiencia Religiosa.

«Se imparten diferentes ‘talleres’ on line y presenciales que te ayudarán a tomar consciencia de la experiencia religiosa que late en tu interior –explica la religiosa–. Su objetivo no es profundizar en aspectos doctrinales o teóricos de la fe, sino que los conocimientos que adquieras se hagan realidad en tu vida, dando frutos concretos».

«Es un aprendizaje personalizado para que puedas seguir tu propio ritmo y, además, participativo, mediante la interrelación con el profesor a través de diferentes medios», aclara.

Talleres para encontrar a Dios

Los talleres, que se dividen en cuatro grandes áreas, duran cinco meses: comienzan el 7 octubre y concluyen el 3 de marzo.

Monasterio de Santa María de Carbajal

Ante todo, estos cursos ofrecen un «Itinerario de iniciación a la escucha de la Palabra de Dios», en el que se imparten los talleres «Parea leer a Dios» («una aproximación a la lectio divina»), «¿Quién soy yo?» («mi identidad a través de modelos bíblicos»), «Diálogos bíblicos» («aprendo a relacionarme con Dios a través de personajes secundarios de los Evangelios») y, por último un «Grupo de lectio divina compartida: con el Evangelio del Domingo».

La Escuela de música gregoriana y de música sacra es la segunda gran área de talleres, donde es posible aprender «Canto gregoriano» (conocer, cantar y disfrutar de él), así como «Música y liturgia» (pues, como dice el temario del monasterio, «el que canta y conoce la liturgia ora tres veces»).

La tercera área de talleres, el «Itinerario de iniciación a la oración», ofrece una novedad este año: «Orar con el Vía Lucis» para «descubrir a Jesús resucitado». Otros talleres son «La oración del Jesús», «Orar con las estaciones del Vía Crucis» («acompañamos a Jesús en sus momentos finales y cruciales»), y «Orar con María» («acompañamos a María en los acontecimientos de su vida»).

La última área de talleres consiste en el «Itinerario de los signos de los tiempos», que ofrece el nuevo taller de «Filosofía desde mi ventana», así como «Diálogo interreligioso», «Discernimientos vocacional» y «Día de desierto».

La Escuela de Experiencia Religiosa Subiaco del Monasterio de Santa María de Carbajal ofrece información y suscripciones en Edersubiaco.com

Nuevas vocaciones

Ya en su página web de acogida, este monasterio presta particular atención a las mujeres que pueden estar planteándose la posibilidad de consagrarse a Dios.

Para estas personas, las religiosas proponen «talleres de discernimiento vocacional». Para recibir más información, basta ponerse en contacto con sor Ernestina: e.benedictinas@hotmail.es

Monasterio de Santa María de Carbajal

Hospitalidad monástica

La hospitalidad es uno de los pilares fundamentales del carisma benedictino. Ya san Benito recibía en su monasterio todo tipo de personas y en su Regla dedica varios capítulos a la acogida.

En el capítulo 53 dice: «A todos los forasteros que se presenten, se les acogerá como a Cristo».

También en este Monasterio las monjas acogen a personas que deseen pasar unos días de retiro espiritual, silencio, oración; y que quieran compartir con la comunidad la oración litúrgica. Los huéspedes tienen a su disposición un pequeño oratorio con el sagrario y pueden pasear por la huerta.

Para más información es posible escribir a la dirección: rosabenedictina@gmail.com

Albergue de peregrinos

Y, dado que León es etapa en el Camino de Santiago, este monasterio también es albergue de peregrinos.

«Procuramos a ofrecerles no solamente una acogida cálida humana, sino también cristiana», explican las religiosas.

Cada noche las monjas invitan a los peregrinos a rezar la liturgia de las horas, las Completas con la comunidad. «Es un momento precioso de comunión. Después de la oración de Completas, se reza la Bendición del peregrino», revelan las religiosas.

Más información sobre el Albergue de peregrinos en alberguesleon.com

Monjas benedictinas, atención a un peregrino más exigente

Artesanía monástica

La última novedad que acaba de surgir de la creatividad de estas monjas es la tienda de Artesanía monástica, una nueva posibilidad para dar a conocer la vida monástica

«El objetivo principal de la tienda es aumentar la relación con la gente y que sea un espacio de acogida, de diálogo y de conocimiento; porque la vida contemplativa y la vida monástica es muy desconocida. Y luego, por supuesto, invitarles a nuestras celebraciones litúrgicas», explica la hermana Cristina, otra de las monjas benedictinas.

Las hermanas del monasterio se han sumado a la causa de realizar «distintos artículos en los que las monjas van poniendo su toque. Es muy bonito. Además, todas trabajan en equipo, cada una en un aspecto», relata la religiosa.

«Personaje singular»

La prueba palpable de la capacidad innovadora de irradiación espiritual y cultural de esta comunidad benedictina es la decisión de la Cámara de Comercio de León de reconocerla como «personaje singular», con motivo de la pasada Semana Santa (galardón que ha cumplido su séptima edición); una manera de testimoniar su «ejemplar y brillante trayectoria».