Chamán detenido en España: el peligro tras la oferta de «sanación» con ayahuasca

El gurú, que se presenta como “hombre medicina”, llama a “silenciar la mente” y utiliza sustancias alucinógenas para la captación y manipulación de sus adeptos

Ha sido noticia destacada en los medios de comunicación españoles: la Policía Nacional detuvo en la noche del pasado 30 de septiembre a 4 personas que pertenecían a una secta neochamánica “por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública”, según informaba el cuerpo armado. La operación tuvo lugar en el concejo de Langreo (Asturias).

Uso de sustancias alucinógenas

Se trata de un grupo organizado, y entre los arrestados se encuentra el gurú, de origen sueco, que actúa como chamán. La secta realizaba rituales que prometían la sanación a sus participantes, “dirigidos de forma mesiánica por las capacidades superiores de su líder espiritual”. Las detenciones sucedieron precisamente cuando se disponían a comenzar un ritual.

En estas ceremonias se suministraban sustancias psicoactivas de origen natural –utilizadas tradicionalmente en contextos chamánicos–, como la ayahuasca y el yopo, “cuyo consumo entraña un alto riesgo para la salud física y mental”. Los vídeos divulgados por la Policía muestran que en los rituales estaban presentes menores de edad.

Mediante la ingesta de estas sustancias alucinógenas el líder no sólo obtenía ganancias económicas, sino que era parte de su estrategia de captación de adeptos y su posterior control y manipulación, provocando “una situación de mayor vulnerabilidad ante sus dolencias”. De hecho, según informa la Policía, “el empleo de estas sustancias psicoactivas era utilizado, en algunos casos, como terapia sustitutiva de la medicina convencional”.

Así se organizó el «retiro»

Investigando en las redes sociales de los ambientes holísticos y de la New Age (Nueva Era) es posible descubrir el modus operandi de este gurú neochamánico y de su secta (que convoca retiros de forma regular en España desde 2018). Un procedimiento que es habitual en este tipo de grupos, y que sirve para detectarlos y estar prevenido.

Todo comenzó unas semanas antes, cuando en el centro que posee en Asturias una asociación dedicada a cuestiones del medio ambiente y el mundo rural –y que convoca con frecuencia actividades “alternativas” como mindfulness o baños de bosque–, se programó una conferencia titulada “Concienciación planetaria”, a cargo del gurú, que se presenta como sanador, vidente, coach, portavoz de la Madre Tierra y “hombre medicina” de una tribu amazónica –a pesar de su origen sueco–.

Una charla gratuita en la que no se decía nada de ayahuasca u otras sustancias alucinógenas. Pero que serviría para atraer a personas interesadas en temas “holísticos” para proponerles un retiro. Lo sabemos porque, previamente a la conferencia, circuló entre los adeptos y simpatizantes un vídeo protagonizado por el gurú, al que hemos tenido acceso.

En él aparece comentando que se encuentra de descanso, «recargando las pilas para el retiro en Asturias, que va a ser un retiro ‘con tribu’, con mucha energía, con mucho amor, con mucha intensidad, con mucha sinceridad…». Y se dirige a sus seguidores: “bienvenidos a este retiro único, especial… Se trata de conciencia, se trata del despertar del ser, del sentir. Se trata de silenciar la mente para escuchar tu esencia, tu corazón”.

«Soy sanador»

El chamán, que todo parece indicar que vive en América Latina, viaja con frecuencia a España para dirigir conferencias, retiros y talleres. En lo que publica no suele haber referencias al consumo de sustancias psicoactivas en rituales de inspiración chamánica, sino una oferta de servicios propia de las pseudoterapias New Age: sanación, comprensión profunda, limpieza de aura, iniciación chamánica, lo sagrado femenino, etc.

«Yo soy sanador», afirmó en una conferencia que impartió en la provincia de Gerona en 2017. De hecho, se presenta como portavoz de un pueblo indígena y, de esta forma, asegura ser el depositario de una sabiduría ancestral con propiedades mágicas. En ocasiones alude a su origen sueco para mostrarse como vikingo. Algo habitual en la Nueva Era: justificar sus doctrinas y prácticas en un presunto arraigo en tradiciones milenarias.

Desde esa pretendida superioridad espiritual, el gurú decía hace cinco años que su intención es «despertar algo en el europeo dormido, flojo, bien cómodo». Considera que la gente vive en la mediocridad, y él sería capaz de hacer salir lo mejor de cada uno: «cuando tú haces algo de forma mediocre, tú te deshonras a ti mismo, a tu padre, a tu madre… deshonras la vida que te han dado».

Un discurso que denigra el pensamiento

«La espiritualidad real empieza donde la comodidad termina», asegura. Desde su presunto conocimiento del «chamanismo ultra-ancestral», como él mismo dice, el líder avisa a sus seguidores de que “un pensamiento pendejo negativo te puede matar. Yo he aprendido a controlar el pensamiento pendejo negativo”.

Su discurso continúa denigrando el pensamiento, lo que llevaría a las personas que caigan en sus redes a una posición en la que se admite todo lo que venga del gurú, sin someterlo al razonamiento personal y la crítica. Así, le escuchamos decir: “hasta que ustedes sepan [hacer] callar a vuestra mente, ustedes no están mandando en vuestra propia vida, ustedes son esclavos de otra energía”. Frente a esta situación, “hay salida”: la que él proporciona con sus enseñanzas y rituales.

