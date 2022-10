Revista de prensa: Cardenal de Guatemala encabeza frente de oposición

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Miércoles, 5 de octubre de 2022 1 – Un cardenal de Guatemala encabeza frente de oposición

2 – En Roma, día de las catacumbas bajo el patrocinio de San Calixto

3 – Francisco contra la “polarización agresiva” en Argentina

4 – Los monaguillos de Colonia se manifiestan en Roma contra Cardenal Woelki

5 – El Papa y la diplomacia de los silencios

El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini anunció el lunes 3 de octubre la creación de un frente denominado “Convergencia de Resistencia Nacional”. En conjunto con políticos y organizaciones de derechos humanos, busca “enfrentar la corrupción, la cooptación del poder judicial y la persecución de quienes luchan contra la corrupción”. Luciendo el collar romano y sosteniendo un crucifijo, el obispo de Huehuetenango, quien cumplió 75 años en julio pasado pero se mantiene en el cargo, asumió, durante una conferencia de prensa, su descenso a la arena política.

Agregó que su investidura religiosa no es contraria a la política porque “el término política en el primer sentido del término es la promoción del bien común” y agregó que cuando habla de política no se trata de política partidista. “Como obispo, nunca debo involucrarme en la política partidaria. Trato de mantener mi neutralidad en esta área, pero es difícil mantener la neutralidad cuando te das cuenta de las situaciones”, explicó. Entre los temas prioritarios del frente opositor está la promoción de acciones no violentas contra la criminalización de los magistrados y periodistas procesados ​​o detenidos, así como de los exiliados.