Iba para pastelero pero Dios lo llamó a ser sacerdote

«¿Tú qué quieres ser, pastelero o cura?». Esta fue la pregunta que hizo el rector del seminario a Antonio. No era una pregunta a un chiquillo. Antonio, frente al rector, era un joven hecho y derecho, pero aquel interrogante era el que le hizo responder con alegría ahora que Dios lo llamaba a ser sacerdote para siempre.

Trabajaba y a la vez estudiaba Panadería, Repostería y Confitería, y ahí había podido constatar el efecto de la levadura en la masa de la que habla el Nuevo Testamento. Él estaba llamado a ser fermento en la sociedad del siglo XXI concretamente como sacerdote.

Antonio tiene 29 años y es de un pueblo de Murcia, Llano de Brujas. Es el mayor de cuatro hermanos. Crecieron en un ambiente familiar cristiano. Su padre era el sacristán de la parroquia y su madre catequista. De pequeño, cuando le preguntaban qué sería de mayor, «siempre contestaba que obispo». Ahora ríe abiertamente al recordarlo.

A los 7 años comenzó a ser monaguillo. «Estar a diario en la parroquia era mi vida normal, junto a mis estudios y mis amigos», recuerda.

Conforme fue creciendo, iba dando más su tiempo y su corazón a Dios: como voluntario de Cáritas, participando en una cofradía… Y entonces le comenzó a molestar si alguien le insinuaba que tal vez podría ser sacerdote. Creía que ya iba haciendo suficiente.

«Yo decía que ya colaboraba»

«Hoy día no está de moda ser cura y yo decía que ya colaboraba y respondía al Señor con todo lo que me pedía».

Pero la llama seguía encendida. Dios le fue pidiendo «con más insistencia», explica. Y él respondía interiormente «no, yo no».

La enfermedad de su padre fue la palanca que movió a Antonio.

«Mi padre nos decía que si el Señor nos llama a algo, no vamos a desoírlo; a cada uno nos da lo que podemos llevar ».

Aquella consideración hizo mella en el joven y de nuevo le asaltó la pregunta: «Sacerdote, ¿por qué no?». Era el momento de responder a su vocación. Resonaba entonces una y otra vez en su cabeza.

«Le pedí a la Virgen que me iluminara»

«El Señor me volvió a tocar muy fuerte y le pedí a la Virgen que me iluminara. Mi respuesta entonces fue: Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero contigo».

Aquel verano decidió asistir a una convivencia del seminario:

«Fui a pasar esos días con la convicción de que ese no era mi sitio. Pero finalmente sirvió para cerciorarme de que el Señor sí me estaba llamando, sí me quería para Él».