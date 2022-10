El Rosario que unirá a América Latina animado por el músico «más mariano de todos»

La palabra en Aleteia del cantautor ecuatoriano Juan Morales Montero, autor del himno de la Asamblea Eclesial y quien se encargará de la animación musical del Rosario Continental este 7 de octubre que se rezará de Aparecida a Guadalupe

«Caminando juntos, a un año de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe». Con este llamado es que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) se prepara para celebrar este sábado 7 de octubre el Rosario Continental.

Está previsto que participen de esta oración obispos, sacerdotes, religiosos y laicos desde las 15.30 horas de Colombia con el propósito de poner en las manos de la Virgen María las intenciones de la Iglesia de América Latina y el Caribe.

Tal cual recuerda la web del episcopado latinoamericano, con este evento se pone en marcha la campaña continental por el primer aniversario de la Asamblea Eclesial y, en línea, con la Fase Continental del Sínodo de la Sinodalidad.

Animado por el músico «más mariano de todos»

El cantautor ecuatoriano Juan Morales Montero, autor del himno de la Asamblea Eclesial, será uno de los participantes del Rosario Continental y estará a cargo de la animación musical.

Himno oficial Asamblea Eclesial América Latina y el Caribe

En diálogo con Aleteia, Montero señaló que está muy contento por la invitación y por aquello de poder «seguir construyendo la Iglesia».

«Como laico y músico católico me siento muy motivado de ser parte de un evento eclesial continental. Soy por vocación un cantautor mariano, el más mariano de todos. Conozco a todos y nadie ha cantado a la Virgen más que yo. Creo que le he compuesto alrededor de 45 canciones», subrayó Montero.

Con respecto a la importancia de este evento de oración en América Latina, Montero prosiguió: «Siento que significa que María nos une a nivel continental como Iglesia, en la oración del rosario».

Montero también contó que fue formado por los dominicos y que el rosario es fundamental en su vida. «Mis hermanos aprendimos con nuestra mamá a rezar el rosario todos los días a las 5.30 de la mañana. El rosario es fundamental en mi vida de fe», afirmó.

El vínculo de Montero con la Virgen empezó desde su niñez y con la posibilidad de haber vivido en relación con varios santuarios marianos como el de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa de Baños (ubicado en Ecuador, donde nació) u el propio santuario colombiano dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

«A María le he rezado en momentos tan especiales de mi vida y he sentido que me ha concedido muchos favores. Me siento feliz de ser parte de esta Iglesia que reza unida, que camina unida», añadió.

Juan Morales Montero @JuanMoralesMonteroNuevoTrigo

De Aparecida a Guadalupe

El punto de partida del Rosario Continental será el Santuario de Nuestra Señora Aparecida en Brasil y el cierre en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. En ese sentido, según se informó, cada misterio luminoso estará cargo de files del templo de Aparecida y fieles del templo de la Guadalupe.

Al inicio se prevé el saludo de monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Celam, y de la hermana Daniela Cannavina, secretaria general de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR).

En tanto, las letanías estarán a cargo de referentes latinoamericanos, prosigue la web del Celam, que integran una comisión animadora de este primer aniversario de la Asamblea Eclesial. Entre ellos están el padre Hipólito Purizaca y el padre Fabio Antunes, secretarios adscritos del Celam. Lo mismo la hermana Ruperta Palacios Silva por la Clar. Y también Paola Balanza por la Pastoral Juvenil Latinoamericana y Lisandra Chaves de la red de comunicadores católicos del Celam.