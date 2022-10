Cómo rezar en los momentos de mucha angustia

El ser humano tiene tendencia a encerrarse en sí mismo y desesperarse, o a recurrir sin discernimiento a las “recetas terapéuticas” de moda.

La angustia, ese sentimiento de abandono exacerbado y en el fondo del pozo, puede entonces conducir a desviaciones y causar mucho daño en la vida de una persona.

En estas situaciones, acudir a Dios en oración es muy beneficioso. Pero, ¿cómo podemos hacerlo cuando tenemos pocas fuerzas y un sentimiento de haber sido abandonados por Dios?

Una de las santas más grandes de los tiempos modernos, santa Teresita del Niño Jesús, dio una definición simple de oración.

Para ella es un “impulso del corazón”, una “simple mirada al cielo”, un “grito de gratitud y de amor, tanto en medio de la prueba como en medio de la alegría”.

Recordar esto es particularmente apropiado cuando estás en angustia, y tienes poca paz y ganas de entrar en oración.

La Biblia nos habla de muchas situaciones de angustia individual y colectiva, en el pueblo hebreo.

Entre otros ejemplos, el libro de Tobías nos habla de la angustia de Sara. Se había casado siete veces. Pero cada vez, el demonio Asmodeo mató a todos sus maridos. Fue insultada regularmente por un joven sirviente de su padre que la acusaba de matar a sus propios maridos (Tobías 3, 7-9). La angustia de Sara se explica en Tobías capítulo 3, versículo 11:

Hippolyte Muaka Lusavu, en su folleto Oraciones para la curación, observa:

Sara va al aposento alto de la casa de su padre para ahorcarse. Pero se da cuenta de que el acto que está a punto de cometer podría provocar la muerte de su padre. Así, apela a Dios para pedirle su propia muerte. Entonces ella ora:

«Bendito seas tú, Dios de misericordias, y bendito sea tu Nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mi ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra, para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón; que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la única hija de mi padre; no tiene otros hijos que le hereden, no tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí siete maridos: ¿para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, darme la muerte, ¡mírame con compasión! y no tenga yo que escuchar injurias».

Tobías 3, 11-15