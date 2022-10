Revista de prensa: «Bienaventurados los nicaragüenses que han sido asesinados»

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Lunes, 3 de octubre de 2022 1 – En Ucrania, el poco margen de maniobra de Francisco

2 – «Felices los nicaragüenses que han sido asesinados», dice el presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores

3 – La ONU pide al Vaticano una investigación sobre el obispo Belo

4 – El Jubileo 2025 también es un negocio

5 – La diplomacia vaticana en Asia Central

1 En Ucrania, el poco margen de maniobra de Francisco

“Moscú escucha atentamente lo que dice el Papa Francisco, incluso si el Kremlin esperaría palabras mucho más cercanas a sus posiciones”, dice Myroslav Marynovych, vicerrector de la Universidad Católica de Lviv, en una entrevista con Radio María. El activista de derechos humanos y especialista en las relaciones entre religión y sociedad explica por qué pidió la mediación del papa Francisco el pasado mes de junio para la liberación de los presos. Marynovych dice que el intercambio de prisioneros sigue siendo “una prioridad”, porque “las condiciones de detención en Rusia incluyen varias formas de tortura: por lo tanto, cada día de encarcelamiento se convierte en un infierno”. Además, es importante mostrar que esta es también la prioridad del Pontífice, ya que “ciertamente no puede alentar el envío de armas”. Sin embargo, Marynovych explica que el jefe de la Iglesia católica tiene poco margen de maniobra: “La guerra actual no se parece en nada a la crisis de Cuba de 1962, cuando la acción de Juan XXIII evitó lo peor. Entonces, tanto EE. UU. como la URSS no querían una confrontación militar y dieron la bienvenida a la intervención papal. Para la Rusia de hoy, el conflicto es una palanca política. Putin podría detener el flujo de armas en un abrir y cerrar de ojos, pero cada vez sube el listón para obligar al mundo a aceptar sus reglas del juego”. Actualmente, “Francisco solo puede apelar a la razón y la compasión, elementos que no tienen control sobre Putin, que está impulsado por un deseo de venganza y un espíritu imperialista”, agrega Marynovych. El experto también subraya que “el miedo fortalece al agresor” y que “mientras Rusia no renuncie a la idea de reintegrar a Ucrania en su órbita, las negociaciones serán una farsa”. En resumen, “Hoy amar a los rusos significa ayudarlos a abrir los ojos ante los crímenes cometidos”.

Radio María, italiano.