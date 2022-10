Eminem sube a lo más alto del Christian Hits Chart

Está en la cima de la lista Billboard Hot Christian Songs, gracias a una canción parecida a una oración escrita por Kanye West.

Desde el inicio de su carrera, Eminem se hizo un nombre a nivel internacional con sus títulos My name is (1999), Without me (2002), Lose yourself (2002) o más tarde, Not Afraid (2010). Su aspecto canalla contrasta con la sensibilidad a veces vulnerable de algunas de sus composiciones. Sin embargo, el rap es asunto de tipos duros, siendo las batallas entre cantantes una prerrogativa del medio. Pero su caudal inimitable lo hace reconocible entre todos, singular para siempre.

Y si rara vez se mezcla con otros para colaboraciones artísticas, si también muestra un ego hambriento… parece que Dios a veces logra tocarlo. A menudo se le ha visto luciendo cruces cayendo sobre su pecho, pero puede ser bastante grosero y franco en sus palabras.

Hasta el día en que DJ Khaled le ofrece participar en su disco God Did, lanzado en agosto de 2022, para el que canta “Jesus is my Savior”.

Tres genios del rap versionan “Use This Gospel”

Hace aproximadamente un año y medio, Kanye West visitó al rapero DJ Khaled en las primeras horas de la mañana. Tocan música entre ellos y, mientras DJ Khaled prepara su disco God Did, recuerda un título gospel e inspirador de su amigo (de su disco Jesus is King), a quien le ofrece tocarlo con Eminem para la ocasión.

El rapero de la película 8 Mile y el recién convertido cantante se suman así a Jay-Z, Lil-Wayne, Dr Dre o incluso Drake en la lista de colaboradores del disco en preparación que encabeza la lista Billboard Hot Christian Songs con el remix de Kanye “Use This Gospel” de West. Se le puede escuchar cantando: «Estoy aguantando, pero no sé si aguantaré más / Hoy es el día en que pongo toda mi confianza y fe en Ti, Padre».

¿Cristiano Eminem?

Después de sufrir una mala salud mental y una adicción a las drogas hace unos años, hasta una sobredosis en 2007, parece que Eminem ha recurrido a la Biblia.

Así que reescribió el segundo verso que canta en esta nueva versión de la siguiente manera:

“Así que mi Salvador llamo para que me salve de estos abismos de desesperación / Así que es mejor que estos demonios se detengan porque Él es mi pastor / Estoy armado con Jesús, mi arma es oración / Llámame Jesús, estoy loco de la cabeza, tal vez estoy loco / No importa, nunca pretendí ser perfecto / Mientras reconocí los errores ”.

Por su parte, Kanye West versiona la estrofa de la canción inicial:

“Usa este evangelio para protección / Es un camino duro hacia el Cielo / Pedimos tus bendiciones / En el Padre ponemos nuestra fe / Rey del Reino / Nuestros demonios tiemblan / Los santos ángeles defienden / En el Padre ponemos nuestra fe.”

El video principal ya suma casi 2,8 millones de visitas en YouTube.

El álbum God Did alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot Christian Songs Top Albums, que Kanye West logró en 2019 con su álbum Jesus is King en la primera semana de su lanzamiento. Un nuevo viento sopla en el mundo del rap. ¿Dios hizo eso?