La petición que hizo Tamara Falcó a la Virgen en Medjugorje

La marquesa de Griñón viajó este verano al santuario con los promotores de "La macrofiesta del rosario" y allí puso en manos de la Virgen su futuro matrimonio. Ella misma ha explicado qué pidió a Dios

Esta semana ha supuesto un verdadero tsunami en la vida de Tamara Falcó. En cuestión de días se prometió con su novio (ahora ex) Íñigo Onieva, se desenmascaró una infidelidad y rompió su compromiso, con boda programada para el próximo 17 de junio.

El pasado jueves, en el plató del programa «El Hormiguero», afirmaba frente a Pablo Motos y el resto de contertulios sentirse «en estado de shock».

«Ya sabéis que hago mucha terapia. Por tiempo, ahora me toca estar en estado de shock, unos ocho días aprox», dijo Tamara provocando la risa de los allí presentes. «Luego viene la pena o la ira«, prosiguió.

De esa tertulia en el canal Antena3, destacan varias ideas de valor:

-la fidelidad en el noviazgo y el matrimonio,

-la importancia de rodearse de buenos familiares y amigos,

-el refugio en Dios, siempre pero especialmente cuando se tuercen nuestros planes,

-y, por último, sobre tomar decisiones tajantes e inteligentes.

¿Es posible ser fiel?

En el debate del programa de Antena3, uno de los contertulios, Juan del Val, afirmó que la infidelidad es una cosa bastante común o que lo raro es ser fiel.

Es cierto que la fidelidad es un valor que escasea, pero que sea algo poco común o raro no significa que no sea posible. Hay testimonios para dejar constancia de todo lo contrario (aquí, aquí, aquí). Matrimonios longevos, fieles y duraderos.

La propia Tamara contestaba tajante a su compañero:

«No somos monos. Tú controlas tus impulsos«.

O esta otra frase:

«Conozco a mucha gente que es fiel y es feliz. Estudios científicos afirman que entre los pilares de la felicidad matrimonial está la fidelidad«.

Y añadía, acerca de lo que ha supuesto la infidelidad en su corazón: «Es como un espejo al que le has dado un martillazo«. Después ponte a recomponer eso, es muy difícil recuperar la confianza.

La fidelidad es un entrenamiento. Se empieza por ser fiel en lo poco para luego ser capaz de ser fiel en lo mucho. Eso no significa que no haya tentaciones. Es difícil pero no imposible.

La importancia de los familiares y amigos

Desde que salió a la palestra la noticia, Tamara estuvo muy arropada por familiares y amigos. Muchos no veían clara la relación y así se lo hicieron ver a Tamara pero respetaban su decisión.

Cuando todo dio un giro inesperado, ella decidió recibir el consuelo de su madre, Isabel Preysler.

«Ha sido un alivio retratar a una persona antes de la boda. Gracias a mis amigos por hacerme ver con quién me iba a casar«, decía Tamara aliviada.

Tamara hace hincapié en el verbo «retratar a alguien«. El noviazgo está para eso, para conocerse muy bien, no con el ánimo de descubrir infidelidades sino con la intención de saber si esa persona es la ayuda adecuada para uno mismo.

«Me he librado», sentenciaba la socialité. Sí, la marquesa de Griñón se ha librado, precisamente porque era su novio y no estaba casada, comprometida de por vida. Mucho mejor haberlo visto ahora que una vez casados.

“Si no es el hombre para mí, por favor quitádmelo”

Es sabido que en la familia Falcó Preysler se han dado muchas rupturas y divorcios. Ante semejante panorama, Tamara quería estar segura de su relación y no cometer los mismos errores.

Este verano Tamara peregrinó del 30 de julio al 4 de agosto a Medjugorje con la Macrofiesta del Rosario.

Tamara con los promotores de la Macrofiesta del Rosario, que se difunde por Instagram. Dolors | Dolors