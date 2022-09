Así era la familia del Padre Pío

Era una familia normal del sur de Italia. Giuseppa De Nunzio y Grazio Forgione de Pietrelcina se casaron el miércoles 8 de junio de 1881 y vivieron juntos durante 38 años. Nueve hijos les nacieron, cuatro de los cuales murieron en la primera infancia.

Su cuarto hijo, Francesco, hizo famosos a sus padres y al pueblo en todo el mundo. Escondido entre las colinas, hoy lo visitan más de un millón de personas al año, siguiendo las huellas del Padre Pío.

La madre del Padre Pío

Vestía una blusa blanca y se cubría el cabello con un pañuelo atado al cuello. Se levantaba temprano, a las tres de la mañana. Varias veces a la semana iba al horno de pan común. Allí, con masa previamente preparada, generalmente de maíz, horneaba pan y tortitas. Ella alimentaba animales, ordeñaba ovejas y cabras.

En casa no gustaba mucho la leche, así que la transformaba en queso. Los viernes y sábados no comía carne en honor a Nuestra Señora del Carmen.

Aunque provenía de una familia acomodada, como muchos italianos de la época era analfabeta. Sin embargo, esto no le impidió tener una mente clara, llena de luz cristiana.

El ingenio y la diligencia la ayudaron a administrar una casa de huéspedes, llena de buena comida y calidez.

Era ella quien se aseguraba de que el rosario se rezara todas las noches después del final del trabajo.

Cuando en 1959 una mujer le preguntó al Padre Pío por su madre, que había muerto 30 años antes, al principio guardó silencio por un largo rato, y luego, con los ojos vidriosos, dijo con una voz llena de emoción: Omnis gloria eius ab intus: toda su gloria deriva exclusivamente de su interior.

Francesco Forgione

Giuseppa dio a luz a Francesco con la ayuda de una partera, Graza Formichella.

Sintió sus primeros dolores de parto mientras trabajaba en el campo. Como todos los días, a pesar del avanzado embarazo, ayudaba a su esposo en la pequeña finca Piana Romana.

Cuando se dio cuenta de que había llegado el momento, comenzó a caminar hacia su casa. Caminó del campo a la ciudad durante casi una hora.

El esposo no pudo llegar a tiempo para el parto. Cuando llegó al Storto Valle, Giuseppa ya tenía al niño en brazos.

Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 a las 17:00h en Pietrelcina, en la provincia italiana de Benevento, en la pequeña calle Storto Valle en el número 27.

“Giuseppa: el pequeño nació envuelto en un velo blanco. Es una buena señal. Será un hombre grande y feliz”, dijo la comadrona tras el nacimiento.

«El Padre Pío nació envuelto en un velo parecido a un tul, que yo guardo en un sobre» – confesó años después la madre del santo.

El padre del san Pío

No era alto, medía unos 157 cm, pero en el pueblo se le consideraba un hombre apuesto y atractivo.

En su juventud, fue famoso por su hermosa voz y sus canciones de amor cantadas bajo las ventanas de las chicas. Al parecer lo acompañaba en estas escapadas un amigo con el laúd.

Gustaban, y muchas chicas se enamoraron de ellos, pero eligió a Giuseppa De Nunzio, que era un año y medio mayor que él.

Le gustaba bromear y gracias a él reinaba el buen humor y las risas en la familia Forgione. No sabía escribir, pero contaba muy bien. Logró multiplicar la propiedad que su esposa llevó a la boda como dote.

Se levantaba temprano. Después del ajetreo de la mañana, envolvía queso y un trozo de pan en una tela de lino y se dirigía a Piana Romana, donde trabajaba duro hasta la noche. Cultivaba olivos, árboles frutales e higueras. Plantaba hortalizas, sembraba semillas.

También enseñó a todos sus hijos a trabajar desde el principio. Francesco se ocupó de las ovejas.

Grazio pasaba poco tiempo en casa, algo que lamentó muchos años después. Una de sus confesiones más tristes fue que nunca tomó a ninguno de los niños en sus brazos.

Pero era fuerte, trabajador y persistente. Las adversidades comenzaron en él con capas de nueva fuerza.

El hijo quiere ser sacerdote

Cuando Francesco le confesó que quería ser sacerdote y que no había suficiente dinero en casa para pagar la matrícula, su padre tomó inmediatamente la decisión de irse a buscar lo necesario.

Emigró a América para ganar la cantidad que necesitaba su hijo. En total, se fue tres veces. Pagó las deudas contraídas por la educación de su hijo y reparó el presupuesto de su casa.

De hecho, fue gracias al hecho de que las solicitudes de Francesco no fueron ignoradas por su padre que el hijo se convirtió en sacerdote.

Años más tarde, en San Giovanni Rotondo, siendo ya padre anciano, se inclinó para besar las manos sangrantes de los estigmas del Padre Pío.

Inmediatamente él las retiró, levantó a su padre y le dijo: «¡Nunca en mi vida! ¡Es el hijo quien debe besar las manos de los padres, no los padres las manos del hijo!”.

Grazio, sin embargo, sin inmutarse por la reacción, respondió: «Pero no quiero besar las manos de mi hijo, sino las manos del sacerdote».

El monje se conmovió de corazón, abrazó a papá y le permitió besar sus manos perforadas.

El lugar donde creció el Padre Pío

La casa de la familia del Padre Pío constaba de varias habitaciones diferentes repartidas por el barrio medieval de la ciudad, Rione Castello.

Hoy, cuando visitamos Pietrelcina, puede que nos sorprendamos al ver carteles y flechas con las palabras Case Pio, que significa «Casas del Padre Pío«.

En aquel entonces, sin embargo, no había nada extraordinario en ello. En esta parte de Pietrelcina no era posible construir nuevos edificios ni ampliar los existentes. Cuando una familia se quedaba sin espacio, y su situación económica les permitía ampliar su vivienda, se compraban las habitaciones que estaban a la venta.

La familia Forgione vivía en dos pequeñas habitaciones independientes en la planta baja.

En una de las habitaciones había una cocina, que se convertía en dos habitaciones separadas de ella por una puerta.

La primera tenía una ventana y la segunda estaba iluminada a través de una puerta que daba a una calle estrecha. Una se usaba como comedor y la otra era donde dormían los niños.

El suelo era de piedra, cubierto con una estera de caña. Todas las habitaciones eran de 20 metros cuadrados.

La habitación adicional, más grande y equipada con una ventana, era el dormitorio principal de Giuseppa y Grazia. Aquí es donde nació Francesco.

En la misma calle, aunque un poco más arriba, la familia tenía dos habitaciones más.

En una de ellas había un establo. En la otra, a la que se accedía subiendo unos escalones de piedra, una habitación aparte para Francesco. Debido a su ubicación, el lugar fue llamado «la torre».

El torreón de Francesco

Para llegar a la pequeña habitación, de doce metros cuadrados, hay que subir diecisiete escalones empinados tallados en piedra.

Detrás de la puerta hay una cama de metal con una cruz sobre la cabecera, estanterías talladas en un hueco de la pared encalada, un escritorio, sillas tejidas con hierba y un tocador con un espejo que hace las veces de mesita de noche.

El Padre Pío vivió aquí desde 1908 hasta 1911. Entonces ya era seminarista y cuando enfermó, se le permitió quedarse fuera del monasterio. Pero le gustaba estar en la torre mucho antes, incluso antes de entrar al convento.

La habitación de arriba, alejada del bullicio de la calle y abierta a los ojos de las ruidosas familias italianas, fue su asilo, su primera celda de convento, un lugar donde pudo estudiar, escribir, pero sobre todo rezar en secreto.

Fue en la torre donde se escribieron las primeras cartas a los padres espirituales, describiendo estados místicos, vivencias, vivencias de dolor y sufrimiento.

Aquí también fue visitado por el ángel de la guarda, y luego por María, san José, san Francisco, y finalmente el mismo Señor Jesús.

Aquí también recibió la gracia de los estigmas invisibles. El 7 de septiembre de 1911 escribió:

“Ayer por la noche me pasó algo que no puedo explicar ni comprender. Había puntos rojos del tamaño de un centavo en el centro de ambas manos. Este dolor era más severo en la mano izquierda y continúa hoy. También me duelen los pies. Este fenómeno se repite desde hace casi un año”.