Revista de prensa: En Argelia, las autoridades ordenan el cierre de Cáritas

La Iglesia católica en Argelia ha emitido un comunicado en el que anuncia el cierre “total y definitivo” de su sede de Cáritas en el país a partir del 1 de octubre. Esta dolorosa decisión, tomada a petición de las autoridades argelinas, supone el despido de personal y el fin de servicios caritativos a miles de personas desfavorecidas. Sin embargo, según el padre Cesare Baldi, sacerdote de la diócesis de Novara en Italia y director de Caritas Argelia de 2009 a 2019, las tensiones con las autoridades públicas aún pueden superarse y resolverse a través del diálogo. Precisando que esta petición de las autoridades “no es un gesto de persecución hacia la Iglesia católica”, el sacerdote italiano argumenta que factores burocráticos “pueden haber aumentado las tensiones y los malentendidos” con las instituciones. “Es importante mantener un nivel de atención y sensibilidad en los países donde no hay una tradición cristiana significativa”, dijo, esperando que el diálogo ayude a aclarar los temas contenciosos. La comunidad católica de Argelia, que cuenta con unos 5.000 fieles en cuatro diócesis, está compuesta principalmente por trabajadores extranjeros, especialmente del sector petrolero, y jóvenes estudiantes del África subsahariana, atraídos por las becas que ofrecen las universidades locales. Las diócesis de Argel, Orán y Constantina están ubicadas en la costa mediterránea. La diócesis de Laghouat, en cambio, está situada en el desierto del Sahara y cuenta con solo unas pocas decenas de bautizados, que mantienen vivo el legado espiritual de Carlos de Foucauld, canonizado por el Papa Francisco el 15 de mayo. La comunidad católica de Argelia, que también incluye conversos locales, había recibido mucha atención con motivo de la beatificación de los religiosos cristianos mártires de la guerra civil de la década de 1990 el 8 de diciembre de 2018 en Orán. El obispo Pierre Claverie, el obispo de Orán asesinado en 1996, así como los siete monjes de Tibhirine secuestrados el mismo año, se encontraban entre los recién beatificados. Sin embargo, tras el movimiento de protesta juvenil y la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika a un nuevo mandato en 2019, el régimen se ha endurecido y las esperanzas de cambio y libertad aún no se han traducido en acción política. Los católicos también están pagando las consecuencias del proselitismo evangélico, particularmente activo en Cabilia, al que el régimen responde con medidas de represalia que afectan a todas las comunidades cristianas.

Una nueva tormenta ha estallado en el mundo católico de habla alemana. El cardenal Kurt Koch, ‘ministro de ecumenismo’ del papa Francisco, ha provocado la indignación del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, monseñor Georg Bätzing, tras una entrevista concedida al semanario alemán Die Tagespost. El cardenal suizo dijo que le resultaba chocante que el sínodo alemán hablara de “nuevas fuentes de revelación”. Recordó que los “cristianos alemanes”, un movimiento cristiano afiliado al nazismo, habían hecho el mismo reclamo en la década de 1930. El Cardenal Koch recordó cómo la Iglesia Confesora, un movimiento protestante, se había opuesto a esta afirmación en la Declaración Teológica de Barmen de 1934. Este documento, explicó citando su primera tesis, rechazaba explícitamente “la falsa doctrina de que la Iglesia puede y debe ser fuente de anuncio aparte y además de la sola Palabra de Dios” y podría entonces “reconocer poderes, formas y verdades como la revelación de Dios.” El arzobispo Bätzing se tomó muy mal esta declaración y exigió al cardenal “hacer una disculpa pública”, amenazando con presentar una “denuncia oficial” ante el Papa Francisco si no lo hacía. Atacó al Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, acusándolo de intentar deslegitimar el camino sinodal alemán. El cardenal suizo respondió diciendo que no retiraría su declaración, considerando que “no había comparado la vía sinodal con la ideología nazi” y negando que tuviera intención de hacerlo. Explicó que quería recordar la importancia de la Declaración Teológica de Barmen, texto sobre el que trabaja a menudo, siendo de carácter ecuménico. El Cardenal también se disculpó con quienes se sintieron “heridos”, asegurando que no era su intención.

En una entrevista concedida al medio español Vida Nueva, el cardenal Tolentino, nuevo prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, cree que su papel es ante todo dar “identidad” a la nueva estructura creada por la nueva Constitución Apostólica. También dijo que la crisis religiosa que se vive hoy se explica por “una desafección, una distancia, una indisponibilidad a ser sorprendido, a ser conmovido ante Dios”.

El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, recuerda la catequesis del Papa Francisco sobre la vejez y la considera “un magisterio de sabiduría”.

La revista Terre Sainte informa sobre el apoyo mostrado por los Patriarcas y los jefes de las Iglesias de Jerusalén al Rey Abdullah II después de su discurso en la ONU.

