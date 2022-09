Revista de prensa: Los cristianos en el Golfo ganan reconocimiento

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Jueves, 29 de septiembre de 2022 1 – Los cristianos del Golfo ganan reconocimiento

2 – La lenta evolución de las relaciones entre los judíos y el Vaticano

3 – Una misa en honor a la reina Isabel II celebrada en Roma

4 – Por qué las “tradis” buscan anclar el futuro de la Iglesia en el pasado

5 – La Iglesia necesita el trabajo de las mujeres pero presta poca atención a su voz

1 CRISTIANOS DEL GOLFO GANAN RECONOCIMIENTO

Mientras la Santa Sede acaba de anunciar oficialmente el viaje del Papa Francisco a Baréin, la Asociación del Tratado Atlántico ha publicado un estudio sobre la situación actual de los cristianos en el Golfo, región a la que han emigrado muchos cristianos del mundo árabe en los últimos años. A diferencia de muchos países de Medio Oriente, explica el artículo, la península parece “un refugio seguro”. Sin embargo, esto no significa que la región sea un caso de libro de texto de coexistencia ideal, especialmente en temas como la construcción de iglesias y la libertad de culto. La historia de la presencia cristiana en el Golfo se remonta al siglo IV d. C. Sin embargo, el nacimiento y expansión del Islam en el siglo VII d. C. impidió cualquier desarrollo posterior del cristianismo. En los primeros días del Islam, los cristianos de la Península Arábiga solo tenían dos opciones: convertirse al Islam o irse. A pesar de esto, la Iglesia mantuvo una presencia institucional en la región. Aunque no hay datos demográficos fiables sobre el tamaño de las comunidades cristianas de la zona, se cree que constituyen entre el 5% y el 10% de la población total del Golfo. La mayoría de los cristianos en la península son parte de una población migrante (especialmente de países asiáticos), y se estima que el número de cristianos nativos del Golfo no pasa de unos pocos cientos (principalmente en Kuwait, Omán y Bahréin). En Kuwait, se estima que hay 350.000 fieles, o el 6% de la población total; en Omán, aproximadamente el 2,5% de la población; en los Emiratos Árabes Unidos hay alrededor de 1.500.000 cristianos (de los cuales el 20% son católicos), de una población de seis millones. En Qatar, en cambio, 110.000 personas de una población total de 1.200.000 son católicas. En Baréin, 65.000 de una población de 1 millón son católicos. Este país es un lugar históricamente significativo para el cristianismo en el Golfo: «Bet Qatraye», el nombre de la provincia eclesiástica que cubría el actual Baréin, fue un importante centro del nestorianismo, una herejía cristiana que se originó en el siglo V. Perseguidos por el Imperio bizantino, los nestorianos encontraron refugio en la provincia descontrolada de Baréin. Los nombres contemporáneos de algunas de las aldeas del reino dan testimonio de la impronta cristiana, por ejemplo, Al Dair («el monasterio» en árabe) en la costa norte de la isla de Muharraq. Baréin también fue el primer país del Golfo en construir una iglesia en 1906, cuando el estado era un protectorado del Reino Unido. Las políticas del Golfo con respecto a la comunidad cristiana varían mucho de un país a otro. En Arabia Saudita, la ley de la sharia informa la jurisprudencia, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos, las condiciones de vida de los cristianos se encuentran entre las mejores de la región. Los cristianos generalmente no ocupan puestos importantes en el estado, con algunas excepciones como Alice Samaan, una política hija de inmigrantes cristianos de Siria y que en 2005 se convirtió en la primera mujer en presidir una sesión del Parlamento de Baréin.

Asociación del Tratado Atlántico , inglés