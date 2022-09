Mi corazón es franciscano ¿y el tuyo?

Conoce las características de la espiritualidad franciscana a través del escritor Claudio de Castro

“¡Oh alto y glorioso Dios! Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta”. San Francisco de Asís

“¿Qué es esa cruz tan extraña que llevas colgada en tu cuello?”, me preguntó mi nieta Ana Sofía una de estas noches en las que le compartía un cuento. Le llamó la atención que fuese un poco diferente a la que todos conocemos.

Fue una pregunta inesperada y a la vez me encantó. Me recordó mis raíces, y me llevó en el tiempo al pasado, cuando en mi ciudad natal Colón, estudiaba en el Colegio Paulino de San José, administrado por unas religiosas franciscanas.

Era apenas un niño, de pantalones cortos y camisa blanca, ingenuo. Las recuerdo amables, en su hábito franciscano, siempre sonriendo, siempre amables.

Por las tardes nos daban pequeñas charlas en las que nos contaban la vida y aventuras de algún santo.

Yo disfrutaba muchísimo esos momentos sobre todo cuando nos contaban sobre san Francisco de Asís.

Características franciscanas

Así fui conociendo a este gran santo y tomándole mucho cariño a su obra y vivencias extraordinarias en la fe. Recuerdo algunas palabras claves de aquellas hermosas charlas:

Vivir el Evangelio

Tener el corazón alegre

Fraternidad

Paz

Pobreza

Oración

Ver la grandeza de Dios en la creación

Ser humildes

Confianza absoluta en la Providencia Divina

Lealtad a las enseñanzas de la Iglesia

San buenaventura llegó a escribir de nuestro santo:

«Ha aparecido la gracia de Dios, salvador nuestro, en estos últimos tiempos en su siervo Francisco. El Altísimo, en efecto, fijó su mirada en él con efusión de benignidad y condescendencia, que no sólo lo levantó de la vida contaminada del mundo, sino que, convirtiéndole en seguidor, adalid y heraldo de la perfección evangélica, lo puso como luz de los creyentes, a fin de que dando testimonio de la luz, preparase al Señor un camino de luz y de paz en los corazones de los fieles”.

Le conté todo esto a mi nieta y le expliqué el significado de esa cruz singular llamada “Tau” o cruz de san Francisco. En este artículo de Corrado Paolucci te explicamos su importancia:

El significado de llevar la Tau

Me quité mi Tau unos minutos y tomé esta foto para ti.

Claudio de Castro

Algún día te contaré su bella historia y cómo ha tenido un significado grande en mi vida.

Llevar la Tau me recuerda mi compromiso de amor, mis anhelos de santidad. Me ayuda a recordar que no debo odiar, sino amar, a todos, particularmente a los que me hacen daño.

Me ayuda también a reconocer que todos tenemos un alma inmortal. Y que cada alma importa. Que debemos esforzarnos por salvar la nuestra y todas las que podamos, amando como se nos ha pedido, y con nuestro ejemplo de vida y oraciones.

Asís…

Sigo en Twitter una cuenta que me gustaría recomendarte @FotoAssisi