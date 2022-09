Las lecciones que nos da la ruptura de Tamara Falcó

Tamara Falcó, marquesa de Griñón, 40 años, a punto de casarse, descubre que su novio le ha sido infiel y le ha mentido. Inmediatamente rompe su compromiso. ¿Se ha librado de un mal matrimonio? ¿Debía haber perdonado? Son días magníficos para hablar de lo muy positivo que resulta el noviazgo bien vivido

Tamara Falcó es la protagonista de todas las cadenas de televisión y de las conversaciones en España. El giro de guion que se produjo es de libro. En menos de una semana tenemos:

-anuncio del compromiso entre la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva. Aparición en Instagram de una foto de los novios, ella con un extraordinario anillo de compromiso con tres diamantes de talla pera.

-aparición de un vídeo en que se mostraba la infidelidad del novio porque claramente él besaba a otra mujer en un festival de música de verano,

-la negativa de Íñigo a reconocer el vídeo, aduciendo que era de 2019.

-la comprobación de que el vídeo es de este verano y por tanto Íñigo mintió.

-la decisión de Tamara Falcó de romper el compromiso.

Tamara Falcó tiene 1.400.000 seguidores en Instagram, cuatro veces más que el presidente del Gobierno español, por hacer un cálculo. No faltan quienes la critican, la envidian o creen que es una impostora. Pero el caso es que esta semana la ruptura de Tamara ha hecho explotar algunas cabezas y es que tras esta historia podemos sacar algunas lecciones acerca de cómo entender el noviazgo y de las muchas ventajas que tiene no precipitarse y ser novios (y vivir como novios y no como pareja) antes del matrimonio.

Por pasos:

Tamara rompió su compromiso porque tenía una razón poderosa: la infidelidad del novio y la mentira posterior. Ella misma explicó el miércoles cómo sucedió todo: después de que Íñigo Onieva dijera ante ella y ante los medios de comunicación que el vídeo era de 2019 y por tanto anterior a su noviazgo,

«El viernes por la noche, él empezó a decir ‘bueno, puede que sea verdad, puede que sea verdad’. Ahí dije ‘que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como eso sea verdad, aquí se ha acabado todo.»

Ahí está: el noviazgo es una gran preparación para el matrimonio. Y si descubres que tu novio (o novia) no son fieles, estás a tiempo para romper y no se hunde el mundo: todo lo contrario, muy posiblemente te libras de un matrimonio desgraciado.

Orfa Astorga, terapeuta matrimonial y familiar, explica:

«En el noviazgo, el plano de la libertad se da de forma más amplia, pues no se ha contraído vínculo.»

Vivir la prudencia

¿Es comportarse con dureza si cortas el noviazgo al descubrir la infidelidad del otro? Por supuesto que no hay que descartar de raíz el perdón, según las circunstancias en que se haya producido, pero Astorga considera que la ruptura es la solución más inteligente:

«Ante la evidencia de la infidelidad en el noviazgo, más que un tema de perdón, es una cuestión de justicia y prudencia.»

«Miraba a otro lado»

La propia Tamara reconoció que había confiado plenamente en Íñigo Onieva, y eso no le hacía ser muy objetiva a la hora de ir adelante hacia el matrimonio. Fuentes próximas a la familia han señalado que en su casa no les parecía la persona idónea, pero decidieron respetar su decisión.

«Había muchas dudas», señaló ayer Tamara, y ella confesó que «miraba a otro lado». Hasta el punto de que defendía a su novio: «Me preguntó un periodista ‘¿permitirías una infidelidad?’ y yo le contesté ‘¿estamos locos o qué?'». En aquellos días a ella no le podía caber en la cabeza semejante posibilidad.

Es una realidad que la etapa del enamoramiento ciega. Lo dice la propia neurociencia, cuando afirma que el cerebro reptiliano es el actúa y lo copa toda: todo se ve bonito, se tiende a pasar por alto los defectos del otro… Para eso es vital hacer dos cosas:

-dejarse aconsejar. Otras personas de confianza nos podrán ayudar (sacerdote, familia, amigos…).

-el discernimiento en el noviazgo. Poner ante Dios la situación y reflexionar con apertura de corazón, dispuestos a cambiar de rumbo si vemos que es lo que nos hará bien. El papa Francisco está dando una catequesis sobre el discernimiento que puedes seguir en Aleteia.

María Álvarez de las Asturias, abogada y canonista, del Instituto Coincidir y colaboradora de Aleteia, señala que el el noviazgo «es muy importante saber que ambos queremos lo mismo».

También ve crucial la sinceridad: «Es imprescindible que cada uno de nosotros seamos muy sinceros al expresar qué queremos en nuestra unión.»

Esta experta publicó dos artículos imprescindibles: «¿Para qué sirve un noviazgo?» y «Matrimonio: ¿qué es casarse con libertad?». Son un must si estás en la etapa noviazgo/matrimonio en tu vida.