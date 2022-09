Stevie Wonder: Solo tienes que hablar con Dios

El día 28 de septiembre de 1976 salía a la luz uno de los discos más importantes de la historia: "Songs in the key of life". En él se habla de... y con Dios

Stevie Wonder lograría con Songs in the key of life el punto más alto de su creación artística. Debutaría como número 1 de las listas USA y allí permanecería 14 semanas seguidas. Consiguió cuatro Grammys (mejor producción, disco o cantante de R&B). Un disco, de diamante que forma parte de la Biblioteca estadounidense de Congreso (lugar donde se guardan los audios emblemáticos del país.

Pero sobre todo se trata de un disco clásico, un disco que pasó a la historia. En el participaron grandes músicos de todos los tiempos: Michael Sembello, Herbie Hancock, Nathan Watts, Minnie Riperton, Deniece Williams, George Benson…, y ofrece composiciones de muchos estilos con un universo de letras que resume el pensamiento del polifacético cantante estadounidense.

Canciones que marcaron la historia del Pop

De este disco saldrían maravillas como Sir Duke, Isn’t She Lovely, As o Another Star, canciones que han sido interpretadas y versiondas hasta la saciedad. Canciones con una impronta y estética que marcaría a las nuevas generaciones y a todo un sello histórico como fue Motown.

De todas las canciones quiero destacar una: Have a talk with God. La canción que le da a Stevie Wonder un toque «casi divino». Es la canción en la que habla de Dios y con Dios. Una canción que es casi una oración:

Letra de «Have a talk with god»

Hay gente que ha dejado los problemas de hoy

Llévalos a concluir que para ellos la vida no es el camino

Pero todo problema tiene una respuesta, y si la tuya no la encuentras

Deberías hablarlo con Él.

Él te dará tranquilidad

Cuando sientes que tu vida es demasiado dura

Solo ve a hablar con Dios

Muchos de nosotros sentimos que caminamos solos sin un amigo

Nunca comunicarse con Aquel que vive dentro

Olvidando todo sobre Aquel que nunca, nunca te decepciona

Y puedes hablar con Él en cualquier momento, Él siempre está cerca.

Cuando sientes que tu vida es demasiado dura

Solo ve a hablar con Dios

Bueno, es el único psiquiatra libre.

Eso es conocido en todo el mundo.

Para solucionar los problemas de todos los hombres

Mujeres, niños pequeños y niñas

Cuando sientes que tu vida es demasiado dura

Solo ve a hablar con Dios