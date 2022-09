El «Padre Gil» rezó a la Virgen en su lecho de enfermo, ahora va rumbo a los altares

Cesáreo Gil Atrio –un operario diocesano que vivió en Venezuela- transita el camino a los altares con una amplia obra en favor del laicado, la fundación de los cursillos de cristiandad y su testimonio de oración, purificación y extremo sacrificio hacia el final de sus días

Carlos Alex Piñero Rada y su esposa María del Carmen Lustres de Piñero, tienen 17 años de haber experimentado el «cursillo» que marcó sus inicios como católicos comprometidos. Inmediatamente se vinculan al Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) que llegó a Venezuela de manos del padre Cesáreo Gil Atrio en el año 1959.

El sábado 24 de septiembre, en la catedral Nuestra Señora de Copacabana, Carlos y Maricarmen se unieron a la celebración regional por los 26 años del «primer cursillo» en la Diócesis de Guarenas. «El de hombres se realizó el 12 de septiembre y el de mujeres el 19 de septiembre de 1996», es decir 37 años después de realizarse el primero de toda Venezuela.

Movimiento de Cursillos de la Cristiandad (MCC) @Guardiancatolic

El cursillo cambió nuestras vidas

«El cursillo fue un encuentro que cambió nuestras vidas para siempre», dijeron para Aleteia. Aunque ellos no conocieron al Padre Gil, agradecen a Dios porque su trabajo ha cambiado la vida de miles de esposos, solteros y consagrados.

«Ha sido un referente para muchos sacerdotes y el laicado venezolano en su gran mayoría, porque desde su vocación y testimonio de vida cristiana, nos ha enseñado que se puede llegar a ser santo haciendo el bien a muchas personas», dijo Maricarmen.

Carlos Piñero y Maricarmen de Piñero en el XXVI Aniversario del Cursillo de Cristiandad en la Diócesis de Guarenas @Guardiancatolic

Informaron que fueron invitados a ser parte –a nivel diocesano- de la causa de beatificación del «Padre Gil», quien perteneció a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.

«Para nosotros es de mucha alegría que se haya iniciado la causa de beatificación», agregó acerca del inicio de la causa de beatificación y canonización en su fase diocesana (Caracas), cuyo inicio estuvo a cargo del cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo.

Apertura de proceso diocesano sobre virtudes heroicas del Siervo de Dios, «Padre Gil» @Guardiancatolic

Porras juramenta a miembros del tribunal

En efecto, el 22 de septiembre, en la Villa Mosén Sol de El Marqués, en Caracas, ante el cardenal Baltazar Porras, la doctora Yarit Hurtado de Martín, «legítimamente constituida en la vice postuladora», solicitó «la apertura de la fase diocesana en el procedimiento sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios, el padre Cesáreo Gil Átrio».

Hurtado de Martín entregó al administrador apostólico de Caracas, el «mandato procuratorio» o nombramiento como vice postuladora de la causa emanado de la postulación en Roma, a cargo de la doctora Silvia Mónica Correale, que llevó con éxito los procesos de los beatos Carmen Rendiles Martínez y José Gregorio Hernández.

El cardenal Porras juramentó a la doctora Yarit de Martín, así como a los integrantes del tribunal que investigarán la vida, obra y virtudes del Siervo de Dios.

El juez delegado es el presbítero Gerardino Barraccini, vicario de la santidad en la Arquidiócesis de Caracas, una instancia nacida a raíz de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. La responsabilidad como promotor de justicia recayó en el sacerdote salesiano Fabián Padilla; mientras las tareas de notario actuario y notario adjunto las cumplirán Lilianne Alva de Ybarras y Dulce Santamaría, respectivamente.

Porras junto a los miembros del tribunal @Guardiancatolic

Hizo rosarios a la Virgen en su lecho de enfermo

La hoja de vida de Cesáreo Gil, cuya lectura hizo el padre Antonio Abeijón, canciller de la Arquidiócesis de Caracas, reveló a un sacerdote lleno de entusiasmo por las múltiples actividades que realizó: su extenso trabajo con el laicado venezolano, la fortaleza de las familias y la creación de los cursillos de cristiandad, sus tres pilares fundamentales.

«Su determinada decisión de hacer la voluntad de Dios y su afán por entender el reino de Dios, lo motivó a emprender múltiples tareas, asumir riesgos, enfrentar retos, vencer dificultades para presentarse a Dios con las manos llenas, porque siempre supo que no estaba destinado a salvarse solo. Solo Dios sabe los dones y talentos que dio al Padre Gil y que él, en su querer y obrar, multiplicó y sumó para su reino», leyó Abeijón.

«El Padre Gil apegado a la verdad, puso su mayor empeño en dar a conocer y defender contundentemente el pensamiento pontificio y la doctrina del magisterio de la iglesia para que fuese comprendida por los dirigentes cursillistas y el laicado venezolano, formado y comprometido», dijo el padre Abeijón.

«Su gran obra fue y sigue siendo el haber iniciado, impulsado y dirigido el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Venezuela, y desde Venezuela, en el mundo», acotó. Esa inmensa labor apostólica obtuvo la bendición de los cardenales José Humberto Quintero y José Alí Lebrún Moratinos, más la aprobación y estímulo de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Correale: «En concepto de santidad»

De acuerdo con el perfil biográfico, la abnegación del Padre Gil fue evidenciada heroicamente en los últimos años de su vida. «Afectado por varias dolencias, intervenciones quirúrgicas, la enfermedad de Parkinson diagnosticada y medicada en 1992, agudizada en 1995 y viviendo episodios extremadamente difíciles hasta 1997», refirió Antonio Abeijón.

En el año 1997, alternaba períodos de lucidez y ofuscamiento que los testigos y acompañantes describen como “momentos en On” o en “Off”, sin embargo, ofrecía esta situación “como dádiva de amor y sacrificio a Dios por la santificación de las almas”.

Más adelante cita palabras del propio Gil Atrio:

«Estas horas de oscuridad, de silencio y de absoluta incapacidad hasta para pensar deben servirme para purificar mis pecados y para colaborar con Jesús en la salvación de las almas. Rezo Rosarios a la Virgen porque eso es lo que puedo hacer».

Motivó al cardenal Porras a escribir

El administrador apostólico de Caracas habló del proceso, informando que no es fácil, pero se cuenta con muchos devotos a nivel nacional que ya están rezando para que todo avance. Consideró importante que el inicio de la causa se haya producido a casi dos meses y medio del que se le abrió al padre Sebastián Gayá en Madrid, considerado el fundador del MCC. Igualmente, en mayo pasado, con motivo del centenario del nacimiento del padre Gil Atrio adelantó algunas informaciones sobre el inicio de esta causa que ahora se materializa.

«Su vida y su obra han despertado en muchos de nosotros el anhelo de tenerlo como modelo y sostén de nuestras cuitas y dolores, de nuestras ilusiones y proyectos», dijo Porras en el templo parroquial dedicado a «María Madre de la Iglesia», en El Marqués.

El purpurado venezolano habló de la motivación que recibió del Padre Gil para escribir su primer libro: «Yo tuve la dicha recién ordenado sacerdote, de ser nombrado asesor de los cursillos de cristiandad y entrar en contacto con él», rememoró al lado de Nora de Albarrán, secretaria ejecutiva de la comisión para la causa de beatificación.

«Fue quien me incentivó a escribir mi primer libro», dijo con orgullo Porras, expresando que ha escrito más de cincuenta obras. «Se lo debo, en buena parte a su tesón conmigo; a las muchas veces que también en público me decía que si no era capaz de hacer algo. Y hay que ver lo que uno es capaz de hacer a través de la pluma (escritura)».

Miembro de una familia levítica

Un detalle en la vida del Padre Gil fue que perteneció a una «familia levítica», como el cardenal Porras suele llamar a aquellas «iglesias domésticas» donde existen varios miembros que entregaron sus vidas al servicio de Dios como clérigos o religiosos.

El perfil biográfico recuerda que nació en la provincia de Orense (España), el 14 de mayo de 1922 y sus padres Ovidio Gil Sousa y María Átrio Calvo tuvieron doce hijos.

«Para sacar adelante una familia tan numerosa, los esposos Gil Atrio, campesinos de clase media y profundamente cristianos crearon en ella un clima constante de laboriosidad, de esfuerzo y lucha por la superación personal y familiar».

Más adelante precisa lo siguiente:

«De este ramillete de hijos que Dios les dio, salieron cuatro sacerdotes: Manuel, Ignacio, Cesáreo y Camilo; una religiosa, Concepción; dos señoritas, Emilia y Carmen, y cinco padres de familia: María, José Benito, Tomás, Isaac y Odilo. Cesáreo fue el penúltimo hijo, y recibió el sacramento del Bautismo un día después de su nacimiento, el día 15 de mayo de 1922, en la Iglesia de San Miguel de Espinoso, Diócesis de Orense”.

Cesáreo Gil llegó a Venezuela el 3 de abril de 1959. Logró que el 20 de agosto de 1959, se efectuara en Caracas el primer cursillo con 25 laicos, un sacerdote, un hermano de La Salle y un lego dominico. El 27 del mismo mes se efectuó el de mujeres, y con ello se cumplió la condición del Arzobispo Arias Blanco de que «los cursillos fueran pensados para la pareja»».