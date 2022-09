Con el corazón roto, Dios la llamó a la vida religiosa

La hermana Lucero tiene una personalidad maternal, nadie imaginaría que de niña fue abusada sexualmente y que años después perdonaría a su abusador a pesar de que este se suicidara, hoy aboga por él ante Dios

La Hermana Lucero Espitia Márquez, tiene 29 años y nació el 9 de octubre de 1992 en la ciudad de Aguascalientes, México.

Su fuerte personalidad y gran don de liderazgo la llevaron a tener logros y en otras ocasiones conflictos o desacuerdos con los que convivía.

Pudo ser una gran oficial militar por su fortaleza física y mental. Pero Dios tenía otros planes para ella.

En su peor momento de crisis, enamorada de su mejor amigo y con el corazón destrozado, Dios la llamó a la vida religiosa, haciéndola sentir su dulce amor. Y cambió su idea de ser madre de familia y esposa, a consagrarse a Él para toda la eternidad.

Su vida ha pasado por diferentes etapas de dolor y de carencias, pero también ha estado compuesta e integrada por la misericordia infinita de Dios que la ha ido sanando hasta llamarla a la vida religiosa en la comunidad de las Discípulas de Jesús, hasta llegar a hacer sus votos perpetuos.

En Aleteia conversamos con ella:

Hna. Lucero Espitia Márquez

El corazón roto

– ¿Usted ha tenido heridas o un lado oscuro?

Claro, como todos. Yo provengo de una familia un tanto conservadora, pero también con muchas carencias afectivas y con muchas carencias de paz.

No siempre fui muy cuidadosa con mi boca, entonces eso me llevó a tener algunos conflictos.

Era muy frecuente que me burlara o que criticara a las personas, o que en momentos de simpatía lograra llamar la atención de los que compartían conmigo.

Y eso me ocasionaba problemas con el maestro, en mi rendimiento como alumna o también con mis papás.

Hubo momentos en que en mi familia se vivieron los tragos amargos de la violencia física y psicológica; los tragos amargos de la separación, en repetidas ocasiones, de mis papás.

Se vivieron los tragos amargos también de experimentar el abandono y la falta de amor, aunque no éramos tantos hijos.

Poco a poco, al ir creciendo, te das cuenta que cuando una persona tiene una historia rota y se junta con otra persona que tiene una historia igual o peor, lo máximo que puede salir de ahí es también una historia rota.

Entonces creo que si yo quisiera describir mi vida, podría describirla en un pasado roto, lleno de heridas, soledades, carencias, sobre todo afectivas, y mucha violencia hacia mi mamá, hacia mí y hacia mi hermana.

La herida

– ¿Alguna vez tuvo algún tipo de adicción?

Por el momento no voy a ahondar en demasiados detalles, puesto que es una realidad que sigue en trabajo personal, pero a grandes rasgos lo único que yo te puedo decir es que fui abusada sexualmente de niña.

Esto deja una marca bastante fuerte en la vida personal y te lleva a vivir con muchos sinsabores, con muchas inconformidades, haciendo problema constante de todo y por todo.

Es una realidad muy fuerte, muy difícil, deja una marca en la vida personal. Solamente con mucho trabajo, y un trabajo integral a partir de la terapia psicológica y del acompañamiento espiritual se puede llevar un proceso de sanación bastante interesante.

Esta condición me deja siendo muy dura, muy ruda, muy defendible de todo, muy violenta y agresiva con las personas y con las circunstancias.

Pero como uno está en ese círculo, piensa que es normal y que es natural, y es hasta que sales del círculo que te das cuenta de que no es normal, de que no es natural y que necesitas mucho trabajo personal.

¿Quién era Lucero?

– ¿Cómo podría describir a Lucero antes del llamado vocacional?

A Lucero Espitia yo la recuerdo… Te voy a hablar sobre todo de la edad de los 15 a los 21, que es la parte en donde se da este salto de la adolescencia, juventud, preparatoria, carrera.

La recuerdo sobre todo como una persona sumamente audaz y, al mismo tiempo, inteligente, calculadora, pensante, prudente, una combinación interesante porque no te avientas hasta que estás segura de las cosas.

Sobre todo la recuerdo con un espíritu fuerte, inquebrantable, porque fue el momento en el que durante seis años tuve que afrontar muchas luchas internas y también comunitarias con mi familia y con mis hermanas de comunidad.

No todos y, hasta la fecha, están ni estaban de acuerdo en que yo diera el paso para el ingreso a un instituto religioso.

Entonces, todas esas cosas te forjan un espíritu fuerte, un espíritu independiente y esa es una lucha muy fuerte, porque si no gozas del apoyo de los demás estás indefenso en el mundo.

Ahora sí que eres tú sola luchando con tu propia voluntad y, con la ayuda de Dios, contra las opiniones de los demás.

Y, cuando nos damos cuenta de que Dios lucha a nuestro favor, pueden estar pueblos enteros en nuestra contra y no hay ningún problema.

Pero enfrentar la lucha y la oposición de la familia y de la comunidad, te lleva a tomar decisiones mucho más fuertes, más firmes, más trascendentes e independientes.

Recuerdo que, al estar tan recientes mis votos perpetuos, recibí felicitaciones de muchas personas: unas que ni siquiera sabían que yo tenía esta inquietud vocacional, otras que lo supieron y que no estaban de acuerdo. Mi primer pensamiento fue: “gracias a Dios no les hice caso”.

La llamada

– ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue el proceso?

Votos perpetuos de la Hna. Lucero

Considero que fue un proceso largo, porque pasaron seis años hasta que me di cuenta de que tenía vocación.

Cuando yo tenía 15, la primera muestra vocacional que Dios da a mi vida fue: “visita a las hermanas Discípulas de Jesús”, en Aguascalientes, de donde soy originaria, “para un retiro diocesano de la Renovación Carismática”. Fue la primera y la última vez que las vi, nunca más volví a verlas.

En ese retiro una de las hermanas me da un folleto y, cuando veo, lo primero que dice es: “¿Señor, me llamas?”.

Entonces fue como querer apagar todas las bocinas de respuesta, como si yo hubiera preguntado: “¿Señor, me llamas?”.

No di oportunidad a que Dios me respondiera en el interior. Simple y sencillamente revisé el folleto y dije: “por favor, esto no es para mí”. Pero lo guardé, no lo tiré.

Considero que a partir de ese momento Dios empieza a llamar en mi vida. Fue pasando el tiempo y empezó a crecer en mí una inquietud, un deseo por la vida de Dios, por la vida de la Iglesia, por la vida del Espíritu, de la gracia.

Mientras tú vas descubriendo la vocación, piensas que todos viven como tú vives, que todos son tan apasionados por servir a Dios como tú lo eres. Pero conforme va pasando el tiempo, los años y los servicios, te das cuenta de que es una inquietud personal y que es una pasión especial que no todos tienen.

Enamorada de su mejor amigo

– ¿Usted tuvo novios?

¡Claro! Y estuve perdidamente enamorada. Yo pensé que ahí me quedaba, que me casaba.

– ¿A qué edad?

Fue un proceso paralelo, fuimos novios entre los 15 y los 18 años. Él era mi mejor amigo del kinder y me sentía muy cohibida porque ni siquiera podía darle un beso, pues era como darle un beso a mi hermano.

Cuando terminamos, me di cuenta de que estaba perdidamente enamorada de él, de Eduardo.

Pasó el tiempo y entendí los designios de Dios: si yo hubiera esperado, me hubiera casado con él.

Dejamos de vernos en la preparatoria, pero en la universidad volvimos a coincidir. Entonces, mi inquietud vocacional era muchísimo más clara.

Pero cuando me lo volví a encontrar se abrió esa segunda posibilidad para mí: “si no me voy al convento, chance y me caso con él”.

– ¿Cómo es seguir la voz de Jesucristo?

Es un proceso muy interesante porque, en algún momento, sí me sentí decepcionada. Hay una palabra que los muchachos utilizan, que es así como “bateada”.

Recuerdo que un día estaba en la capilla de mi colegio de la infancia. Yo ya era una adolescente, pero el grupo de jóvenes en el que participaba se reunía allí y, antes de empezar la reunión, pasé a la capilla a orar un momento.

Y como estaba profundamente enamorada de Eduardo, le dije: “Señor, te lo pongo en tus manos. Tú sabes que me encantaría ser la madre de sus hijos. Dame tu gracia, porque si él es el hombre que tienes preparado para mí, ya te pido por él. Me encantaría casarme con él. Muéstrame el camino”.Hice la oración con lágrimas, porque estaba enamorada.

Al tiempo fue la Pascua del 2008, y recuerdo que fue una muy especial porque el lema era: Cristo vive, decídete y acepta tu misión.

Y, cuando lo escuché, era Dios hablándome, y entonces me abrí a la experiencia de tener momentos de oración y decir: “Señor, háblame, muéstrame, guíame para saber cuál es la misión que tengo que aceptar”.

Entregarse toda a Dios

La sanación

– ¿Qué pasó con Eduardo?

Le perdí la pista en el 2012. Estábamos juntos en la universidad. Él estudiaba arquitectura y yo terapia física, y nunca le comenté que tenía inquietud por la vida religiosa. No estoy segura de que él sepa dónde estoy ahora.

– ¿Cómo se fue enamorando de Dios?

Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabía, y lo sigue sabiendo más que yo. Sabía de aquel amor desesperado y dolido que yo tenía por Eduardo.

Él sabía que de fondo yo tenía un anhelo y un deseo profundo de ser amada, de ser querida, de ser respetada, de compartir la vida con alguien más, de poder ser muy feliz y muy plena.

Entonces, como Dios conoce estas inquietudes del corazón humano, va propiciando los medios, las circunstancias, las personas, para que ese corazón vaya saciando todas estas necesidades. Entonces claro que llega el momento en el que te enamoras de Dios.

– La gente dice que Dios no existe porque permite cosas malas, como el abuso que usted sufrió, o el desamor. ¿Qué la rescató?

Hoy en día los muchachos, por las heridas de desamor, se suicidan. Pero su herida de desamor no es porque los deja un novio o novia. Esta proviene del seno familiar.

Esa herida de desamor en el noviazgo solamente refleja, afirma y confirma el profundo dolor del hogar.

Entonces, cuando alguien te hace sentir eso es un mensaje que los jóvenes interpretan como “nadie me amará”, y no es real.

La verdad es que en estos tiempos nuestras historias (y me incluyo) están rotas porque no permitimos que Dios sane nuestras heridas.

La comunidad

– ¿Cómo eligió su orden religiosa y cuándo dio el paso para estar en ella?

Fue en el 2012, cuando hice mi retiro vocacional en San Luis Potosí con las Discípulas de Jesús, cuando descubrí que Dios me estaba llamando a ser solo para Él.

– ¿Qué pasó en ese retiro?

El primer signo que Dios me dio fue que cuando llegué a la casa recibí, por parte de las hermanas, la bienvenida más cálida que he podido experimentar en toda mi vida. Ellas me hicieron experimentar amada, querida, bienvenida.

Al llegar al retiro, en el dormitorio donde estuve, había una frase que cuando yo la leí dije: “describe mi estado interior”, era como si Dios revelara mi corazón.

La frase decía: “Había en mi corazón como un fuego ardiente que, aunque apagarlo yo quería, luchaba en vano”.

Entonces la llamada de Dios, la vocación, para mí estaba siendo un fuego ardiente que trataba de ignorar, de apagar, de ensordecer, pero no podía.

En este retiro, a través de los signos, de las mociones interiores, del acompañamiento espiritual con la promotora vocacional, me di cuenta de que Dios me estaba llamando.

Y mi directora espiritual me dijo: “cuando Dios cierra una puerta, abre otra”. Y esto me lo decía porque este retiro vocacional era el cuarto intento por la vida religiosa.

Tres veces ya había probado con las Hermanas Siervas de Nuestro Señor Jesucristo, que están en México, y al no tener respuesta favorable, decidí seguir buscando con las Discípulas de Jesús.

Yo llego al retiro vocacional, me doy cuenta de que Dios me está llamando a la vida consagrada, quiero acudir a ella, pero no con las Discípulas, porque me caían mal.

Yo iba al retiro para saber qué era lo que Dios quería de mí, pero no para quedarme con ellas.

Las Discípulas de Jesús

– ¿Por qué? ¿Qué era lo que no le gustaba?

Porque yo nací y crecí en el ambiente de la Renovación Carismática, y ahí quienes eran populares y famosas eran las Hermanas Siervas de Nuestro Señor Jesucristo, mientras que a las Discípulas nadie las conocía.

Entonces yo utilizaba la frase: “ni en su casa las conocen”. Y como yo quería ser una monja conocida y famosa, pues las Discípulas de Jesús no llenaban mis expectativas para cumplir ese deseo.

– ¿Qué características tiene su orden religiosa?

Discípulas de Jesús

El carisma es la configuración de Jesucristo discípulo perfecto del Padre, y la misión, la evangelización a través de la música, de charlas, de formación, de acompañamiento espiritual.

La verdad es que la comunidad de las Siervas hacía lo mismo, pero en un ambiente mucho más conocido y popular.

No fui admitida con las Siervas y, cuando las Discípulas me dieron la oportunidad, yo no me decidí en un primer momento. Pero la realidad es que ambas comunidades tienen una espiritualidad carismática, que es el ambiente de donde yo venía.

– ¿Qué presencia tienen en el mundo?

Nuestro origen es mexicano, y actualmente nos encontramos, muy de sur a norte: en Tierra de Fuego, Argentina, en Jujuy, frontera con Bolivia.

En México estamos ubicadas en San Luis Potosí con tres casas: en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con dos casas, y en el municipio de Villa de Casas, con una casa más.

Al norte de Austin, la capital de Texas, hay otra casa, que es en donde tu servidora presta su servicio.

El Espíritu Santo

– ¿Cómo fue trabajando el Espíritu Santo haciendo a la hermana Lucero, hasta el punto de llegar a sus votos perpetuos?

Por nuestra esencia carismática, tenemos en el centro a la Santísima Trinidad con todas nuestras obras dedicadas al Padre por Cristo en el Espíritu Santo.

Yo creo que tú has dicho este punto con certeza: nuestro perfil como discípulas de Jesús comienza diciendo: “el Espíritu Santo es quien la hará Discípula de Jesús”.

Entonces yo creo que si esta noche tú y yo estamos hablando sobre la realización de mi historia vocacional y mis votos perpetuos, es precisamente por la acción del Espíritu Santo en mi vida.

Él me ha iluminado, me ha dado revelación, sabiduría, discernimiento y, junto con eso, mucha sanación, liberación, conciencia y mucho deseo de trabajo personal.

Entonces es solamente por eso que lo digo: una vida puede transformarse, porque el Espíritu Santo está operando.

– ¿Usted ha sido testigo de milagros del Espíritu Santo?

Estás hablando con uno. Yo no sé dónde estaría si no fuera por el Espíritu Santo.

El perdón

– ¿Ha perdonado a quienes la hirieron?

Sí. Me encuentro muy agradecida con Dios porque lo puedo decir así y de una forma más libre.

Lamento no haber podido extender este perdón de manera física, porque mi abusador sexual se suicidó.

Sólo queda orar por él, y queda mi gratitud a Dios de decir: “tú me salvaste la vida”, porque en mis momentos de desesperación pude haber hecho lo mismo.

También queda la experiencia de decir: “Guillermo, en donde tú te encuentres, yo te perdono”, y en muchos momentos de oración decir: “Señor, perdónale”. Pido para él el perdón y la gracia, porque no sabía lo que hacía.

La consagración definitiva

– ¿Cuál es la fecha que queda marcada en su vida y qué significan para usted los votos perpetuos?

Día de fiesta para la Hna. Lucero

El 15 de agosto es una fiesta, no solamente por mis votos perpetuos, sino porque es una gran solemnidad, la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción.

Esta fecha me recuerda que nada hay imposible para Dios, porque por muchos años mi reflexión fue: “¿cómo alguien puede subir en cuerpo y alma al Cielo? Eso es algo imposible”, y lo único que podía contestar era: “para Dios todo es posible”.

En la vida no hay casualidades: la diócesis de Aguascalientes está encomendada a la Señora de la Asunción.

En mi juventud, en muchos momentos me escapé del colegio para ir a Misa de 12 a la catedral de Nuestra Señora de la Asunción y después rezar profundamente, por mi vocación, pidiendole que abriera el camino, que me diera su gracia, que me concediera ser religiosa y que me ayudara a descubrir la voluntad de Dios.

Y es casi después de 12 años que me toca profesar votos perpetuos el 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción.

Para mí es un regalo porque es la Virgen María tomándome en sus manos y diciendo: “escuché tu oración”.

– ¿Le gusta su nombre Lucero?

Después de un largo proceso de sanación con mi nombre, descubrí que está lleno de luz. Y tomamos en cuenta que en la mentalidad judía se creía que en el nombre está la misión, pues esta es mi misión: ser luz.

Un mensaje desde el amor

– ¿Qué les dice a todas aquellas personas que sufren abusos y que piensan en el suicidio?

A todas aquellas personas que han sido abusadas, por cualquier tipo de abuso, no solamente sexual, puedo decirles que Jesús es nuestro Buen Samaritano que va con nosotros por el camino y nos lleva de la mano.

Si alguien sufrió abuso primero que nosotros ha sido Él, y como Él experimentó lo que significa ser abusado, no perdamos la esperanza de que Dios tiene siempre un nuevo renacer en nuestras vidas.

Y algo muy importante que quisiera decirles a todas las personas que han sido abusadas es: “tú eres inocente”.

A los abusadores, me dirijo a ellos con valentía, pero al mismo tiempo con mucha firmeza y digo: “no soy nadie para juzgarte, criticarte o condenarte, pero lo que sí tengo claro es que Jesús, con su infinita misericordia, te espera, conviértete”.