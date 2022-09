Testimonio de una ex mormona: «No teníamos respuestas razonables ni basadas en la Biblia»

Criada en el catolicismo. Yasmin nació y creció en una familia católica en Perú. Acudió a un colegio religioso, recibió los sacramentos y asistía a misa todos los domingos junto a su familia. Esta situación se mantuvo hasta que Yasmin empezó la universidad y comenzó a relacionarse con otro tipo de ambientes.

Allí se reencontró con una amiga de la infancia que era mormona. Comenzó a quedar con ella y a participar en los eventos que ellos realizaban.

«Me gustaba lo que me ofrecían, realizaban muchas actividades sociales que no había encontrado en la Iglesia católica».

Yasmin dejó de ir a misa y se incorporó a las «reuniones sacramentales» de los mormones.

Mormona y de misión

A los 19 años Yasmin decidió bautizarse por el rito mormón. Su familia lo respetó. Les pareció que «Dios le había buscado un camino distinto a ellos». Una vez dentro, comenzó a leer y formarse por su cuenta «para no sentirme atrasada» respecto a los que ya llevaban más tiempo.

Feliz y completa en ese momento, Yasmin decide ofrecerse para ir de misión, algo solo obligado para los hombres. Sus superiores lo aceptan y la destinan a Guayaquil (Ecuador). Allí le asignaron una compañera para realizar su misión.

Primera crisis

Pero todo cambió cuando Yasmin tuvo, por orden de su superior, que intentar convertir a la madre de este.

Una mujer anciana, católica, comprometida y con una gran devoción mariana.

«Yo le hablaba, trataba de convencerla y ella me respondía con sus argumentos», dice.

«Ella me recordó a mis abuelos católicos»

«Ella me recordó a mis abuelos, católicos. No vieron con buenos ojos mi conversión mormona y aquello despertó en mí la nostalgia y un gran cargo de conciencia«.

Yasmin comenzó a tener dudas. Dudas que se acrecentaron cuando conoció a un pastor evangélico al que también debía convencer.

«Me di cuenta de que él me hacía preguntas de Biblia y yo no tenía respuestas, no sabía responderle. No estábamos preparadas ni dábamos argumentos razonables ni basados en la Escritura».