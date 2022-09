Revista de prensa: El cardenal-poeta que se convirtió en líder del «superdicasterio»

El joven cardenal Tolentino Mendonça, de 56 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco como prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación: un cargo importante nacido de la reciente fusión de la Congregación para la Educación Católica y el Consejo Pontificio para la Cultura. Los obispos de Portugal expresaron su “profunda alegría” por el anuncio de este nombramiento, que llega “en un momento importante de renovación de las estructuras de la Iglesia”. La diócesis de Funchal, en la isla de Madeira, donde nació el cardenal-poeta, expresó su orgullo “de ver a uno de sus hijos servir al Papa en esta gran responsabilidad al servicio del anuncio del Evangelio”. El decano de la Universidad Católica de Portugal elogió al “intelectual”, viendo en este nombramiento un activo “frente a las violentas amenazas y contradicciones de nuestro presente”. Padre de Sousa, presidente de la Asociación Bíblica Portuguesa, destacó la “gran calidad técnica” del cardenal, quien es también un biblista, y tiene importantes características humanas, culturales y teológicas. El Papa Francisco, sin duda, cuenta con el perfil de este gran amante de la literatura secular y reconocido intelectual para estrechar más los lazos entre la Iglesia y el mundo. La llegada del cardenal portugués al frente de este nuevo “superdicasterio” trae también un soplo de juventud al sustituir a los responsables de la Congregación para la Educación Católica y del Consejo Pontificio para la Cultura, dos cardenales italianos de 79 años.

Ecclesia, portugués

La semana pasada, los obispos de Flandes, Bélgica, publicaron un documento con un servicio de oración para parejas homosexuales dentro de la Iglesia. Aunque los obispos aclararon que no era una bendición, ya que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) ha dicho explícitamente en una nota publicada en marzo de 2021 que esto no está permitido para parejas del mismo sexo, algunos observadores vieron el documento como la apertura de un puerta a las bendiciones en el futuro. El periodista vaticano Andrea Gagliarducci argumenta que esta noticia ilustra una tendencia más amplia en el pontificado del Papa Francisco, ya que alienta “el discernimiento personal, pide no confiar en la casuística y no toma posiciones claras sobre los grandes temas”, al tiempo que expresa a sí mismo de manera mitigadora en temas contenciosos, dejando poco clara la posición oficial. Gagliarducci argumenta que el documento de los obispos de Flandes intenta reconciliar la nota del DDF con el “desprendimiento posterior” del Papa Francisco, ya que “solo hizo referencias indirectas” a la nota, sin desautorizarla. El periodista italiano dice que el documento de los obispos de Flandes “fue manejado con cierta astucia”, ya que se mantiene dentro de los límites de la nota del DDF y al mismo tiempo es un “primer ejemplo de una celebración comunitaria con una pareja homosexual en el centro”. “La posición de la Santa Sede siempre ha sido la de no definir a las personas según su sexualidad”, explica Gagliarducci, subrayando que crear un servicio pastoral específico para ciertos grupos de personas contradice esta idea y podría ser “explosivo”. Sin embargo, al mismo tiempo, el periodista italiano también reconoce que este enfoque es “genuinamente pastoral y apropiado a los tiempos”. Gagliarducci analiza que “la técnica” empleada “es hacer pequeños cambios formalmente aceptados que conducen a cambios sustanciales. Una pendiente resbaladiza hacia el cambio doctrinal, con un comienzo lento”, derivado “de una postura intelectual robusta, con gran alcance en la opinión pública”. El periodista italiano lamenta que no haya reacciones del Vaticano para aclarar este tema en torno al documento de los obispos y cita otros ejemplos en los que el Papa Francisco no se comprometió o pidió “un discernimiento sin definir nada”, como con el Sínodo alemán. o sobre el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar.

Lunes Vaticano , Español

3 El cardenal Arinze se opone a las bendiciones para parejas del mismo sexo

Para el cardenal Francis Arinze, ex prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, la oración por las parejas del mismo sexo propuesta por los obispos de Flandes es “un error”, porque “los seres humanos no tienen poder para cambiar el orden establecido por Dios Creador. ”

Agencia Católica de Noticias, Inglés

4 La Santa Sede quiere un mundo libre de armas nucleares

Durante la 66ª sesión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados, volvió a pronunciarse en contra del uso de las armas nucleares, al tiempo que saludó el uso de la tecnología nuclear para mejorar ciertos aspectos de la vida, particularmente en la lucha contra el cáncer.

Noticias del Vaticano , Español

5 El “no” de Lucerna a la financiación del futuro cuartel de la Guardia Suiza muestra la pérdida de influencia de la Iglesia católica

Más del 70% de los votantes de Lucerna rechazaron la contribución prevista del cantón para la reconstrucción del cuartel de la Guardia Suiza en Roma. Cath.ch analiza que este inesperado resultado parece revelar la mala imagen de la Iglesia católica en la población suiza.

Cath.ch , Francés