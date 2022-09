¿Podemos estar en todas partes? El don de la ubicuidad espiritual

“¡No puedes rechazar lo que te pido porque tienes tanto el Poder como el Querer!», se podría exclamar en oración.

Sigue siendo necesario que el objeto de la petición sea compatible con la caridad, que es el criterio decisivo para juzgar los méritos de una oración.

En el caso de que una persona pida a Dios el don de la ubicuidad, ¿puede el Todopoderoso conceder su petición?

Sí, pero a condición de que esté motivada por el deseo de ayudar a sus hermanos y hermanas en necesidad.

Ubicuidad, una cualidad divina

De hecho, sólo Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Esta es la definición de ubicuidad.

¿Cómo podríamos entonces adquirir este don nosotros, que somos tan limitados? ¡Simplemente uniéndonos a Él!

La lógica es imparable: ¡siendo uno con Aquel que está presente en varios lugares al mismo tiempo, me beneficio a cambio del mismo don de la ubicuidad!

Un amor que desea estar en todos los frentes

Esta es la intuición que han tenido ciertos santos del Carmelo. ¿Por qué ellos?

Quizás porque su padre fue el profeta Elías, el más radical y celoso de los santos de la Antigua Alianza, y el único entre ellos que no conoció la muerte (junto con Enoc) (2 Reyes, 2, 11).

Así vemos a Teresa de Lisieux desear ser al mismo tiempo misionera, mártir, confesora de la fe, sacerdote, en fin, ser todo y en todas partes, antes de comprender que esta vocación multifacética se actualizará en el Amor que es el corazón de todos los estados de vida y todas las misiones.

¿No puedes estar en todas partes?

Otra santa del Carmen teorizará esta ubicuidad del alma cuando se une a su divino Esposo, Jesucristo: se trata deEdith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz en la religión. Esto dice ella sobre la ubicuidad espiritual:

“¿Oyes el gemido de los heridos en todos los campos de batalla de Oeste a Este? No eres ni médico ni enfermero y no puedes curar sus heridas. Estás encerrado en tu celda y no puedes alcanzarlos.

¿Oyes el grito de angustia de los moribundos? Te gustaría ser sacerdote y ayudarlos.

¿Te conmueve la difícil situación de las viudas y los huérfanos? Te gustaría ser un ángel consolador y acudir en su ayuda.

Mira hacia arriba al Crucificado. Si eres su esposa, en la fiel observancia de tus votos, su preciosa sangre también será tuya.

Vinculado a él, estarás presente en todas partes, como él también. No aquí o allá, como el médico, la enfermera o el sacerdote, sino en todos los frentes, en todos los lugares desolados, presentes, en la fuerza de la Cruz.

Vuestro amor compasivo, el amor que viene del Corazón divino, os llevará por todas partes, y por todas partes derramará su sangre preciosa, que alivia, que cura, que salva.

Exaltación de la Cruz, 14 de septiembre de 1939