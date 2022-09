Said Nassar y el «Plan de Dios» en su vida: llevar el mensaje de Jesús a través de la música

Said recibió la invitación de una chica a vivir un retiro espiritual. Aunque asistió pensando únicamente en querer conocerla, entendió que Dios le abría la puerta para el plan musical de su vida

La parábola de los talentos (Mateo 25,14-30) es muy aleccionadora. Dios regala a cada persona cualidades específicas y la oportunidad de practicarlas. Para conseguir buenos resultados de los dones recibidos, el secreto es no paralizarse y administrarlos bien.

Said Nassar define de esta manera su vida y carrera musical. Aunque es abogado de profesión, decidió ser cantante católico e irrumpe en los escenarios de Venezuela para llevar el mensaje de Jesús sin miedos ni complejos. Dijo que su abuelo era árabe palestino (musulmán) y conoció a su abuela, practicante católica. De allí su sangre y apellido.

En pleno comienzo de su etapa juvenil -15 años- una chica invitó a Said a experimentar un retiro espiritual. Él solo pensaba en conocer a aquella muchacha y el retiro era la excusa perfecta. Sin embargo, no sabía que también era el momento para que Dios le hiciera encontrar el plan que tenía en su vida: una carrera musical dedicada a Jesús.

Said Nassar @nassarsaid

«Tu Plan» el trabajo que lo identifica

Said Nassar describe para Aleteia estos hechos todavía frescos en su memoria y cómo fueron llegando unos tras otros. Al fondo, sus composiciones acopladas a las tendencias musicales con que ya es identificado en Venezuela, certificaron sus palabras.

Después de aquel retiro su historia personal crece dando origen a «Tu plan», un testimonio vocacional cantado donde Said habla de tú a tú con Dios.

«Porque tu plan, es ahora mi plan. Dejaré de remar contra la corriente. Tu plan es ahora mi plan, todo lo que provees por mi bien, aunque duele lo usas para guiarme a tu plan», repite Said Nassar a través del pegajoso estribillo de la balada.

Comentó que a pesar de tener una «formación católica» en el colegio «Padre Juan de Barnuevo», en Altagracia de Orituco (Guárico), en los llanos centrales de Venezuela, nunca se interesó por el servicio laical en la iglesia hasta ese retiro.

«Yo solo cantaba en el baño o karaokes, nunca pensé que Dios me llamaría a este servicio, sin embargo, por necesidad del grupo juvenil Tras las Huellas del Carmelo donde me consagré a Nuestra Señora del Monte Carmelo después del retiro, alguien debía aprender la guitarra y es impresionante para mí haber logrado algo que no estaba en mis planes».

Said Nassar @nassarsaid

«Nada te turbe» en versión rock

Fue en otro retiro a los 16 años de edad, cuando es animado por una religiosa a componer sus propias canciones. Adaptó en rock el poema «Nada Te Turbe» de Santa Teresa de Jesús que estrenó el 10 de mayo de 2018. Pero debía estudiar y su anhelo como muchos en la familia era hacerse abogado, por eso se mudó a Caracas desde su tierra llanera.

«Mudarse solo a los 17 años, a horas de distancia de mi casa me afectaba mucho y mi refugio en una ciudad de extraños era la música, que cada día cultivé como un ejercicio de oración, musicalizando salmos, sacando canciones de la palabra de Dios, textos de santos o aprendiendo música católica popular. Pero como estaba enfocado en mis estudios no los mostraba, los guardaba en un diario personal», comentó Said.

Detalla que su búsqueda de servir es constante y se une al proyecto discípulos, una propuesta formativa de las Artes Católicas en Venezuela. Allí entendió con la carta de San Juan Pablo II escrita hacía los artistas, cuál era su verdadero lugar: «La realidad venezolana nos exige una nueva forma de evangelización». Y la asumió convencido.

Mensajes en favor de la vida

En el año 2017 tuvo contacto con la Pastoral Juvenil de Caracas y Venezuela. Participa en el Festival Un Canto a Jesús logrando el primer lugar en voz masculina, mejor canción y mejor arreglo vocal junto a un equipo de jóvenes. Posteriormente, en 2018, fundó una banda llamada The Nassars que se mantuvo activa hasta el año 2020.

«En el año 2019 me uno como peregrino y músico a la JMJ Panamá, donde recargo mis ganas de servir a Cristo como músico católico. Luego llega la pandemia y me toca trabajar como solista, logrando estrenar mi segundo sencillo No Temeré», aseguró.

Después a finales de 2021 con inquietudes sobre las necesidades de la gente, organiza un concierto pro fondos para un comedor de niños en condiciones precarias de un barrio de Caracas. «Allí invité a otros jóvenes a dar una mano amiga a estos niños».

En el primer semestre 2022 ante el bombardeo mediático de la ideología anti familia decide estrenar un videoclip llamado «Hágase en mí», con el cual lanza un mensaje en pro de la vida teniendo a María como ejemplo de valentía, que ha dicho «Sí», sin miedo.

Su más reciente trabajo es el videoclip del sencillo «En la Oscuridad», donde aborda temas como la ansiedad, depresión y las drogas. “Creo que la música es poderosa y puede ayudarnos a liberar nuestra oscuridad interior más profunda”, pronunció convencido.

@nassarsaid

Próximos conciertos

Los planes de Said Nassar lo mantendrán ocupado durante el segundo semestre de 2022, con varios conciertos que ha llamado «Nada te turbe, tour». La intención es animar y mostrar un mensaje evangelizador diferente en las comunidades para dar a conocer el evangelio y su música, dijo mientras continuamos escuchando sus canciones.

Igualmente dio a conocer sus próximas fechas de presentación. Este sábado 24 septiembre, a las 11 de la mañana, iba a estar en el Santuario Divino Niño de Caracas. En esa misma fecha, a las 3 de la tarde, lo esperaban en la Ermita Nuestra Señora de Coromoto en Caracas.

Durante los días 6 y 7 de octubre estará en el IV Congreso Eucarístico Nacional Juvenil, en El Tigre, estado Anzoátegui. El 15 de octubre, a las 3 de la tarde, cantará en la parroquia Santa Teresa de Jesús en Caracas. Y el 31 de octubre, a las 11 de la mañana, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el estado Miranda.

«Como podrás ver, solo soy un hombre ordinario administrando un don que Dios me dio. Determinarse por el Señor, entonces, es estar dispuesto a recorrer el camino querido por Él, y hacerlo decididamente», finalizó Said Nassar.