Las lecciones de Federer y Nadal sobre la nobleza del deporte

Roger, antes de recibir el aplauso de la audiencia, saludó y abrazó a todos y cada uno de sus compañeros de equipo y a los integrantes del equipo contrario. Y luego, la gloria del público, uno que lo ha visto jugar como todo un caballero por más de 20 años, que lo ha visto celebrar sus victorias, pero también sobrellevar como nadie sus derrotas. Aplausos de pie, como sólo se puede despedir y dar las gracias a un grande como Roger Federer.

«Ni hay mejor forma de decir adiós que en equipo»

En su discurso en la cancha, dijo que no había mejor forma de decir adiós que en equipo, que era como sabía que iba a poder lograr sobrellevarlo, haciendo referencia, por supuesto, primero a Rafa; pero también al resto de los integrantes del equipo Europa, donde también estaban Novak Djokovic y Andy Murray, los otros dos jugadores del famoso Big Four (Los Cuatro Grandes).

Sin embargo, Roger también se refería a su equipo en casa, encabezado por su esposa Mirka: «Mi principal apoyo todo este tiempo. Ha sido la que me ha motivado para llegar hasta aquí«, dijo muy emocionado. Pero también tomó un tiempo para agradecer a sus padres, también presentes, y luego los abrazó a ellos y sus hijos en la cancha mientras repetía:

Mientras esto ocurría, vimos a un Nadal que no podía contener las lágrimas. Incluso, el mismo Roger era quien a veces le daba un abrazo o le apoyaba su mano. Quizá porque él sabe más cosas por lo que su amigo está pasando y el esfuerzo que hizo para estar allí para él; o quizá buscando él también un poco de consuelo en una mano amiga; o quizá un poco de ambas cosas, dándonos a todos una lección de amistad y fraternidad.

Desde que tengo hijos…

“Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado (…) Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es sólo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona”, confesó el tenista suizo luego del juego.