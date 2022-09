No eres cualquier cosa, le importas a Dios. ¿Lo sabías?

Todas las mañanas después de un rato de oración personal y de tomarme un delicioso y aromático café junto a mi esposa Vida, me siento a reflexionar un rato.

Me encanta sentarme, ver los árboles, las plantas, el cielo, lo creado y darme cuenta de que todas estas maravillas son creación de Dios. Todo es suyo…

Me doy cuenta de que una palabra ronda mi cabeza: “gratitud”. Me siento agradecido con Dios por tantas gracias y dones inmerecidos, el don de la fe y de la vida misma.

Haz la prueba. Con Dios en medio todo es más sencillo.

El primer pensamiento que suele llegar a mi mente al despertar es este: “Gracias Señor por la vida”.

Vivir mejor

Me gusta pensar que nuestro Dios es el Dios de las oportunidades.

Cada mañana te da la oportunidad de volver a hacer de tu vida algo especial, diferente, pero esta vez mejor, en su presencia Divina.

Puedes salir animado, feliz de tu casa, llevando un amor sobrenatural, que se desborda. Puedes compartirlo con los que encuentres en tu camino.

Y es que con el amor de Dios siempre saldremos triunfantes.

Hoy traía conmigo un libro con las reflexiones y pensamientos de la beata Sor María Romero. Una religiosa salesiana nicaragüense que realizó su labor social en Costa Rica.

Encontré esta cita inspiradora que ella escribió en su diario en algún momento especial de su vida, cuando decidió abandonarse totalmente en las manos amorosas de Dios.

No tenía fecha, pero podemos imaginar lo que estaba viviendo, las gracias que inundaban su alma.

Es un texto de gran riqueza espiritual que nos recuerda que nuestro tesoro no se encuentra en esta tierra, en los bienes materiales, ni en nuestros éxitos o el orgullo, solo en Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos (Hechos 17, 28).

«Mi todo»

“Así como sobre las ruinas de edificios viejos se construyen otros nuevos, así hoy derribo libre y voluntariamente mi vida pasada y sobre sus escombros levanto otros enteramente nuevos.

Quiero y propongo vivir en adelante sin ninguna otra mira propia ni ajena, no más que según tus intenciones, pensamientos, palabras, obras, trabajos, oraciones, sufrimientos y alegrías, serán ya solo por ti, única y exclusivamente.

Me olvido de mí, me desprendo de mí, me despreocupo y me desentiendo de mí. Tú solo eres y serás de veras: “Mi único y mi todo”.