Esto es la Iglesia y también es noticia

Una parroquia se inunda y muchos son los que ayudan para evitarlo. Las imágenes y los vídeos nos muestran la sencilla e importante vida de una Iglesia

Parroquia de Santa María de Ciempozuelos. Un pequeño pueblo de la comunidad de Madrid, en España. Como suele ocurrir al final del verano, cae una tromba de agua y por desgracia la lluvia comienza a provocar inundaciones y caídas de árboles.

La parroquia se ve muy afectada. Comienza a entrar agua y no pueden parar su llegada. “Impresiona ver entrar el agua en tu parroquia, y no saber qué hacer para detenerlo”, explica en el perfil de su Facebook su párroco Julián Lozano, que añade: “Impresiona más ver a decenas de hermanos que han venido y han pasado la tarde y la noche achicando agua, limpiando, secando, moviendo, ayudando…”

En los vídeos publicados por Julián Lozano se muestra a la gente achicando agua. “Gracias, Señor, por sacar cosas tan buenas de momentos complicados”, explica. Podemos ver a un señor de rojo que no para de barrer el agua, a los bomberos que analizan la situación y coordinan la ayuda, a una señora con una bolsa de Mercadona al hombro, a muchas mujeres barriendo con alegría, poniendo buena cara al mal tiempo (nunca mejor dicho).

La parroquia se inunda e intentan evitar la entrada de agua. Entre tanta vorágine de información podría quedar como una anécdota más. No ser noticia. Me resisto a ello. Quiero mostrar estas imágenes y estos vídeos porque deben ser noticia, debe conocerse esta colaboración y esta ayuda.

La imagen que se tiene de la Iglesia

Son muchas las ocasiones en las que me encuentro con gente que me dice: “Creo en Dios pero no en la Iglesia”; “La Iglesia no me gusta”; “Paso de la Iglesia” o incluso: “La Iglesia me da alergia”. No les juzgo. Me pongo en su lugar, empatizo y lo comprendo. Creo que es culpa de todos. Quizá no estemos dando la imagen real de lo que es la Iglesia.

Estas fotografías y este vídeo demuestran lo que es la Iglesia. Lejos de clichés y prejuicios. Esto es la Iglesia. Es una familia que tiene un problema (una inundación) y va buscando cubos y cepillos para limpiarlo lo antes posible. Todos intentando ayudar. Pero… no hace falta que haya desgracias.

Iglesia es el sacristán que abre y cierra las puertas todo el día. Es la catequista que desinteresadamente muestra la fe a los más pequeños. Iglesia son los voluntarios de Caritas; los que van a misa los domingos y los que van sólo a menudo (bautizos, bodas y comuniones). Todos somos Iglesia. Aquellos, como decía el párroco, que permiten que Dios, saque cosas buenas de momentos complicados. Si muchos conocieran de verdad la Iglesia cambiarían su manera de pensar. ¿Cómo puede darles “alergia” esta Iglesia?

La Iglesia es una familia cotidiana y a la vez una familia universal. La imagen es de Madrid, de España; pero sucede en Perú, en Colombia, en República Dominicana o Haití. Sucede en Estados Unidos, en México, en Filipinas… en cualquier lugar del mundo. Iglesia es el pueblo de Dios que no se arredra ante las dificultades, es comunidad viva, es solidaridad y caridad, es amor fraterno, es el amor de Dios a todos los hombres.

Ocurre todos los días. Hay hombres y mujeres de Iglesia que día a día intentan ayudar a los demás. Pero no son noticia. Lo damos por hecho y por sentado. Por eso quise rescatar estas imágenes y estos vídeos. Esto es la Iglesia y debemos contarlo. ¡Sí, es noticia!