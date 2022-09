14 niños rescatados del aborto serán bautizados

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, presidirá la celebración bautismal de estos niños rescatados de las puertas de los abortorios

El obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán, presidirá el domingo 25 de septiembre, a las 17.30 horas, en la Parroquia San Josemaría Escrivá (C/ Copenhague 2. Alcorcón) la celebración del Sacramento del Bautismo por el que 14 niños rescatados de las puertas de los abortorios pasarán a formar parte de la gran familia de la Iglesia católica.

Cada una de las vidas de los 14 niños que serán bautizados el 25 de septiembre podía haberse truncado, “pero el amor de Dios ha permitido que no sea así”, afirma en un comunicado la diócesis de Getafe.

Todo ello, gracias a la acción benefactora de la asociación Más Futuro y de los Rescatadores Juan Pablo II que ofrece a las madres y a sus hijos una nueva oportunidad de vida. “Ha sido muy complicado porque cada madre tiene una problemática distinta pero salvar bebés del aborto nos hace profundamente felices. A pesar del momento especialmente complicado estamos rescatando muchos niños” subraya Marta Velarde, responsable de Más futuro.

Más Futuro trabajan desde Alcorcón donde tienen la sede y el piso de acogida para madres en riesgo de aborto con algún hijo más a su cargo a las que nadie más ayuda. Les ofrecen acogida y también trabajan con madres que ya han abortado y necesitan asesoramiento y apoyo.

Desde la asociación se explica que llevan preparando durante muchos meses esta celebración y que tienen mucha ilusión de vivir ese día tan especial.

Monseñor Ginés García Beltrán: “El aborto será siempre intrínsecamente malo”

El obispo de Getafe, monseñor Ginés García Beltrán, como no podía ser de otra manera, ha defendido siempre con gran valor el valor de la vida y de las organizaciones que ayudan a la mujer embarazada.

Con la última ampliación de la ley del aborto impulsada recientemente, el obispo mostraba que “el aborto, con o sin consentimiento paterno, será siempre intrínsecamente malo. Será una maldad, un pecado. Por tanto, esta ley y las leyes anteriores que aprueban el aborto son inmorales”.

“Hoy quisiera referirme a un engaño, una trampa que se da en esta ley”, explicaba en declaraciones a la Cadena COPE, monseñor Ginés García Beltrán: “Hoy se discute sobre si una niña de 16 años tiene que pedir o no consentimiento a su padre para abortar. Hay quien piensa que no hace falta –lo cual es una aberración- y hay quien piensa que sí hace falta. Pero la trampa a la que me refiero es que unos y otros ponen toda la fuerza en el consentimiento del padre como si el consentimiento del padre convirtiera un acto malo en un acto bueno”.

“Es decir, que con consentimiento o sin consentimiento de los padres, el aborto siempre será malo” reflexiona el obispo.

También en esas declaraciones hace una reflexión sobre la defensa de la vida del no nacido, que debe ir más allá de una cuestión religiosa: ”Esto es algo que tenemos que pensar y defender. No por ser religioso sino por ser hombres o mujeres, y mucho más por ser hombres y mujeres que seguimos a Cristo” concluye.