¿Sabes cómo comulgar con dignidad?

Muchos años atrás descubrí un tesoro en nuestra Iglesia católica. Una promesa que se ha cumplido al pie de la letra y es formidable. ¿Tienes una Biblia a mano? Vamos a buscar esa promesa. Está en Mateo 28, 18-20. Veamos qué dice.…

“Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo .”

Primero hace un envío para hacer discípulos y luego la gran promesa de permanecer con nosotros hasta el fin del mundo.

Que todos los sepan.

Ya no necesitas ir a Jerusalén para seguir los pasos de Jesús. Puedes estar con Él, y hablarle directamente, tenerlo frente a ti.

Tienes a Dios muy cerca

El mismo Jesús que caminó en Jerusalén está disponible en todos los Sagrarios para escucharte.

¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Vas a un oratorio donde tienen un Sagrario. Allí encontrarás a Jesús VIVO, prisionero de Amor por nosotros.

Sí, este es el gran descubrimiento que el mundo debiera conocer, así los Sagrarios nunca estarían abandonados:

Cuando alguien me comenta de un nuevo descubrimiento le digo: “Es maravilloso, yo prefiero ir a ver a Jesús en el Sagrario. Sé que está allí. Voy a lo seguro”.

Recibir a Jesús

Sabiendo esto debes tener delicadeza al recibir a nuestro Señor, consciente de a quién recibes y hacerlo con dignidad y amor.

¿Sabes cómo prepararte para comulgar?

Nuestro amigo el Padre Sergio, lo explica en este simpático video. Te invito a verlo. Vale la pena. Es una enseñanza edificante.

Me encantan estas palabras de san Josemaría Escrivá que nos hacen valorar la Sagrada Comunión. Reflexiono sobre ello antes de ir a misa.

Te comparto los requisitos que se necesitan para comulgar dignamente:

La importancia de comulgar dignamente

Es tan serio el tema, que en la Biblia recibimos advertencias para los que se atreven a comulgar indignamente.

Este texto estremece el alma. Hoy, cuando veo todo lo que ocurre en nuestra Iglesia, comprendo lo serio que es.

Te pido que leas con atención. Está en 1 Corintios 11, 26 a 30.

Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor .