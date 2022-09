Ucrania, tráfico de armas, China, Alemania: lo que dijo el Papa Francisco en el avión

Las palabras sobre la guerra de Ucrania y la licitud de la venta de armas si las condiciones morales se dan

El comercio de las armas a Ucrania «es una decisión política, que puede ser moral, moralmente aceptada, si se hace de acuerdo con las condiciones de la moral, que son muchas y, entonces, podemos hablar de ello. Pero puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras o vender armas o desechar las que ya no necesito. La motivación es lo que cualifica en gran medida la moralidad de este acto. Defenderse no sólo es lícito, sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama, mientras que el que defiende, ama».

Estas son las palabras sobre el comercio de las armas de las que se hacen eco hoy todos los medios de comunicación del mundo. El Papa pidió una «mayor reflexión» sobre el concepto de la guerra justa, un tema sobre el que la doctrina católica establece los criterios para que se considere como tal, como puede leerse en este link.