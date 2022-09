Revista de Prensa: Donaciones con criptomonedas en Arquidiócesis de Washington

Eran casi las 21:00 horas del 6 de septiembre cuando María de Coppi y Ángeles López, misioneras combonianas italiana y española, ambas de 82 años, se enteraron de los ataques de terroristas islamistas en dos pueblos situados a unos 20 kilómetros de su misión en Chipene, Mozambique. De regreso a su habitación, la monja italiana envió un mensaje de voz a su sobrina Gabriella Bottani, también misionera comboniana y coordinadora de la red Talitha Kum. “Oren por nosotros, todos están huyendo”, dijo el misionero, antes de que sonara un disparo. La monja italiana fue baleada por terroristas que la habían visto a través de la ventana, y su cuerpo fue arrastrado a la calle, mientras la misión y la Iglesia eran incendiadas. Su colega español, perseguido por seis milicianos, fue capturado y atado, pero posteriormente liberado. “Me dijeron que nos fuéramos porque no querían esta religión aquí”, dice la hermana López. Corriendo “como una gacela”, la misionera octogenaria llegó a un edificio cercano con algunos alumnos de la escuela a su cargo. “Fuimos al bosque a rescatar a las niñas, porque algunas habían sido secuestradas. Pasaron horas en pijama en total oscuridad. Fue una noche de frío y miedo que solo Dios sabe”, testificó la monja, quien pudo alcanzar, sanos y salvos, a dos sacerdotes italianos que vivían cerca. Sin embargo, ninguna misionera quedó en Chipene, y es en un contexto dramático que sor Ángeles López celebra este año su 50 aniversario en el país, donde ha vivido varios episodios de violencia. Durante el Ángelus del domingo 11 de septiembre, el Papa Francisco recordó a su hermana italiana. Sor María “sirvió con amor durante casi 60 años”, dijo el Papa, deseando que su testimonio dé “fuerza y ​​coraje a los cristianos y a todo el pueblo mozambiqueño”. El pontífice había visitado el país en 2019, como parte de su gira que también lo llevó a Madagascar y Mauricio.

Alfa y Omega , español

Los católicos en Washington ahora podrán donar dinero a su arquidiócesis y sus parroquias a través de Bitcoin, Ethereum y muchas otras formas de criptomoneda. La criptomoneda es una moneda digital que se intercambia a través de redes informáticas y no es emitida ni depende de autoridades centrales como gobiernos o bancos. Para Joseph Gillmer, director ejecutivo de desarrollo de la Arquidiócesis, la adición de criptomonedas como medio de donación es otro paso en su objetivo de facilitar al máximo la contribución de los feligreses. La Arquidiócesis se asoció con Engiven, un proveedor de servicios de donación de criptomonedas para organizaciones sin fines de lucro y religiosas. El cofundador de la organización tuvo la idea de la empresa en 2017, cuando quería donar $100 en Bitcoin a una iglesia protestante, pero no tenía forma de hacerlo. Desde la implementación del sistema a fines de julio, la Arquidiócesis no ha recibido donaciones en criptomonedas, pero Gillmer subrayó que esta adición se trata más de brindar a las personas la mayor cantidad posible de opciones para apoyar a la Iglesia. Una desventaja de las criptomonedas es que el mercado es muy volátil. Sin embargo, Gillmer explicó que la Arquidiócesis liquidará las donaciones justo cuando se reciban para eliminar cualquier posibilidad de impacto en el mercado. Otro tema que la Iglesia debe tener en cuenta es asegurarse de que las criptomonedas que reciben no estén involucradas con nada que vaya en contra de las enseñanzas de la Iglesia.Una desventaja de las criptomonedas es que el mercado es muy volátil. Pionera en este sector, la Arquidiócesis de la capital estadounidense ahora podría inspirar a otras diócesis… y tal vez incluso al Vaticano.

Crux , Inglés

3 ¿Un cardenal húngaro será Papa?

Las posibilidades del cardenal húngaro Peter Erdő de suceder a Francisco podrían aumentar a medida que Hungría endurece las leyes sobre el aborto.

Caholic Herald, inglés

4 Según los informes, el presidente chino se negó a ver al Papa

Según los informes, el Vaticano trató de organizar una reunión entre el Papa y el presidente chino, Xi Jinping, mientras los dos líderes estaban en la capital kazaja. Según Reuters, China rechazó la propuesta.

Reuters, inglés

5 El sínodo sobre la sinodalidad es un gran logro

“Es la primera vez en la historia de la Iglesia, pero también para la humanidad, tener una consulta de este tipo”, dijo la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo, quien habló de un “gran logro”.

RNS, inglés