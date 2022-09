Descubriendo la historia con la Biblia en la mano

Algunos arqueólogos buscan confirmar la veracidad de las historias bíblicas y encuentran interesantes hallazgos, físicos y espirituales. Un interesante escrito de Claudio de Castro

Existe en Israel una arqueología llamada bíblica. ¿Lo sabías? Es una rama fascinante de la arqueología clásica. Buscan los restos materiales de los relatos bíblicos.

Tratan de descifrar el pasado y confirmar la veracidad de las historias encontrando ruinas y restos de los tiempos bíblicos.

Siempre están excavando y hallando tesoros en sitios arqueológicos de Jerusalén. Uno de ellos fue la piscina de Betesdá o de Betzatá.

Cuentan los Evangelios que allí Jesús sanó a un paralítico. Los arqueólogos parece que ya la encontraron. Compartimos un reportaje fascinante en Aleteia:

Historias reales

Abres los diarios y te enteras de los nuevos y grandes descubrimientos que reafirman que las historias de la Biblia son reales.

Encuentran de todo: una vía construida por Poncio Pilatos, el jardín de Herodes, evidencias de las crucifixiones, sellos reales,… Y lo más increíble: la casa donde Jesús vivió de niño.

Recientemente descubrieron una antigua lámpara con una inscripción que decía: “La luz de Cristo brilla para todos”.

La Biblia es la principal fuente de la que se nutre esta arqueología. Cuánta pasión deben tener los que realizan este trabajo… Me encantaría visitar Israel y participar de alguna excavación antigua.

Respuestas

Es impresionante, ellos escudriñan la Biblia en busca de respuestas a hechos y relatos, y muchos de nosotros apenas la tocamos. No leemos la Biblia. Ni siquiera para descubrir lo que Dios tiene que decirnos.

En Aleteia nos encanta compartir contigo estos descubrimientos. Darte buenas noticias, historias que te inspiren.

¿Y qué te parece este otro artículo? Unas excavaciones han permitido descubrir el lugar donde se encontraba la casa de san Pedro:

Hace unas semanas me nació en broma y en serio decirte que me estaba convirtiendo en un arqueólogo bíblico. Desde que redescubrí la Biblia no me canso de escudriñarla. Hay tanto por descubrir en ella… No la uso para ir a viejas excavaciones sino para buscar dentro de ella mis respuestas.

Ir a los orígenes

La Biblia, la Palabra de Dios nos remonta a los inicios de todo.

“En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios”. Juan 1, 1

Mis descubrimientos no son viejas estructuras o restos de una civilización antigua en Israel. Yo busco a Dios y quiero conocerlo. Y lo encuentro en su Palabra.

Descubro un amor inmenso por la humanidad, más de 3.500 promesas bíblicas que podemos aprovechar si las conocemos. También historias fascinantes.

La Biblia, llave

La Biblia es increíble. Al leerla te sumerges en un mundo extraordinario. Aprendes muchísimo.

Te edifica, instruye, orienta, motiva, te muestra el llamado de Dios a la santidad y cómo puedes conseguir esa anhelada meta. Y para algunos es la llave que los lleva a descubrir sitio arqueológicos.

Sabías que la primera persona que usó las técnicas analíticas de Sherlock Holmes está en la Biblia, y aún hoy se usan sus métodos científicos para descubrir crímenes. Parece difícil de creer, ¿verdad?

Seguro ya te diste cuenta de que me he vuelto un apasionado por las Sagradas Escrituras. Me siento como un arqueólogo bíblico, pero de diferentes formas.

Busco sus promesas y en ocasiones las pruebo. Sé que no debiera hacerlo, que basta confiar. Pero lo hago impresionado al ver que todas se cumplen, una a una.

Es verdad, TODAS LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLEN.

Sabiendo esto, dime si hay motivos para preocuparse y vivir angustiados.

Te animo, amigo lector, a que abras tu Biblia. Si no tiene una ve a una librería católica, pídeles que te orienten y compra una. Te recomiendo la de letra grade, es más fácil de leer.

Con ella en la mano, conviértete en un enamorado de la Palabra Divina y descubre el propósito que Dios tiene para tu vida.

¡Dios te bendiga!