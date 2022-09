Venezuela: ¿Abrazará la niña del milagro de José Gregorio la vida religiosa?

Las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, desmintieron el rumor que circuló en las redes sociales y algunos medios, acerca del ingreso de la adolescente a esta congregación venezolana

“Recemos, si Dios la quiere para la vida Religiosa, Él le mostrará el camino. Paz y bien”, pidieron en su mensaje las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. Con ello buscaba aplacar los rumores acerca del supuesto ingreso de Yaxury Solórzano Ortega a la congregación venezolana fundada por la madre Ysabel Lagrange Escobar.

La noticia del supuesto abrazo a la vida religiosa de la niña que fue beneficiada por el milagro que hizo beato al Doctor José Gregorio Hernández, cobró fuerza después del 8 de septiembre, cuando varios medios venezolanos difundieron la especie sin confirmar.

Los medios citan como fuente a la diócesis de San Fernando de Apure, de la que es titular monseñor Alfredo Torres. Indicaron que Yaxuri junto a otra jovencita ingresaban como postulantes de las Hermanas Franciscanas del Corazón de Jesús y, además, publicaron una fotografía mostrando a las jóvenes portando vestimentas de la congregación.

Falsa noticia: solo estaban en actividades pastorales

Tristemente, la noticia era falsa: la niña del milagro del beato José Gregorio Hernández no abrazará la vida religiosa… al menos “por ahora”, como dicen en Venezuela. Los llamados a la calma de parte de la congregación religiosa no se hicieron esperar.

“Queridos feligreses le escribo desde la pastoral juvenil vocacional de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. El día de ayer y hoy se publicó por las redes sociales una foto donde aparece nuestras hermanas de la Casa Hogar San Fernando de Apure junto a dos adolescentes de dicha casa en actividades pastorales por lo cual está usando diseños de la vestimenta (El Hábito) de la congregación”, explicaron.

DIOCESIS-SF

El mensaje de las hermanas agregó: “por esta foto se dieron malos entendidos en cuánto a la señorita Yaxuri quien NO abraza la vida religiosa como lo han expresado en las redes, simplemente se realizó una foto pastoral. Recemos, si Dios la quiere para la vida Religiosa Él le mostrará el camino. Paz y bien”.

En razón de ello, el padre Alfredo Meneses, director de pastoral vocacional de la diócesis apureña, luego de conocer la difusión de la falsa noticia y hablar con las Hermanas Franciscanas, escribió al clero apureño un comunicado del que se extrae lo siguiente:

“… con referencia a la adolescente Yaxuri y su compañera, solicitando que se aclare que la joven no abraza la vida religiosa como lo manifiestan, ni tampoco son postulantes, inclusive ella lo ha manifestado de no querer ser religiosa ni nada por el estilo. Ante esta noticia que gira en todas las redes lo mejor es clarificar con la verdad para que no siga difundiéndose de modo erróneo”.

Un milagro que todavía impresiona

En Mangas Covera, un caserío en los límites de los estados Guárico y Apure, el 10 de marzo de 2017, Yaxury Solórzano Ortega con 10 años de edad, fue interceptada junto a su padre por uno delincuentes que intentaron robarles la moto en que viajaban. Como se negaron e intentaron huir, uno de los delincuentes activó la escopeta y la niña recibió un disparo con múltiples perdigones (guáimaros) que le impactaron detrás de la oreja.

Una vez recibido el disparo, Yaxury cayó al suelo producto de la herida. “La niña había perdido mucha sangre, masa encefálica y varios huesos”, reveló una fuente allegada a la iglesia, sosteniendo que extrañamente habría sido sanada por “Médico de los pobres”.

DIOCESIS-SF

Luego de un año, la mamá comentó al médico tratante, Alexander Krinitzky, que cuando operaron a Yaxury pidió el milagro a José Gregorio Hernández. Aseguró que sintió de manera inmediata la presencia y la mano del galeno nacido en Isnotú, Trujillo, el 26 de octubre de 1864. “*¡Quédese tranquila, todo saldrá bien!”, *dijo José Gregorio a la madre.

La milagrosa sanación de Yaxury Solórzano sirvió para que el doctor José Gregorio Hernández Cisneros se convirtiera en el primer beato varón nacido en Venezuela, ceremonia que se celebró en Caracas, el 30 de abril de 2021.

Actualmente, un segundo milagro del galeno es estudiado en el Vaticano. El vice postulador de la causa, Gerardino Barrachini, informó recientemente que será a mediados de 2023, cuando se conozca si el Milagro ocurrido en Miamiavala su santificación.