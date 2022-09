Generación de copos de nieve: son especiales y (demasiado) delicados

¿Qué tienen en común el helicóptero y el copo de nieve? Resulta que mucho. Los "padres-helicóptero" están levantando una generación de copos de nieve. Lo explica Joanna Operacz, de la edición polaca de Aleteia

Katarzyna, jefa de recursos humanos en la sucursal de Varsovia de una corporación estadounidense, lee algunos o una docena de cv de jóvenes todos los días. Algunos de ellos son luego invitados a una entrevista. Concierta una cita con los candidatos para un día y hora específicos, y da su número de teléfono por si acaso. Sin embargo, cuando la recepcionista llama y le dice que alguien ha venido a verla, se sorprende. Porque normalmente no acuden.

Las entrevistas de reclutamiento son a veces un guion listo para una tragicomedia. Los candidatos a menudo tienen una educación impresionante, varios cursos y premios para «cachorros de lobo» (los requisitos de la empresa son considerables, al igual que los salarios ofrecidos). Por otro lado, sin embargo, se comportan como las estrellas financieras mundiales, pero al rato el asunto hace que se pongan a llorar al rato o que se levanten en medio de una frase y se marchen.

Muy a menudo resulta que escribieron mentiras en su CV, por ejemplo, que saben idiomas en los que en realidad ni siquiera pueden decir «buenos días». Recientemente, un hombre firmó un contrato de trabajo pero no se presentó en la oficina en la fecha acordada. Cuando lo llamaron, dijo que lo estaba pasando mal porque… su perro estaba enfermo. Katarzyna ha estado trabajando en recursos humanos durante casi veinte años, pero ha estado lidiando con tal intensidad de problemas sobre todo durante los últimos años. A menudo piensa qué debería hacer para criar a sus propios hijos de manera diferente.

Tan únicos como los copos de nieve

Generación copo de nieve: así es como a veces se hace referencia a los adolescentes y veinteañeros de hoy. “Tú no eres especial. No eres un copo de nieve hermoso y único”, dice el héroe de la novela El Club de la lucha del escritor estadounidense Chuck Palahniuk. Sin embargo, poco después de la publicación de la novela en 1996, esta cita comenzó a tener vida propia. «Copos de nieve» comenzaron a llamarse jóvenes convencidos de su singularidad y con enormes expectativas de vida. Y al mismo tiempo, demasiado sensible, vulnerable a las adversidades y poco independiente. En 2016, el término Snowflake generation(«generación de copos de nieve») fue reconocida en inglés por el prestigioso Collins English Dictionary como una de las palabras del año.

¿Cómo son y cómo se comportan?

¿Alguna vez has visto un copo de nieve de cerca? Es intrincado y hermoso. Todo el mundo es completamente diferente. Muchos jóvenes se ven a sí mismos de esta manera: nadie como él / ella ha nacido desde el principio del mundo. Tienen razón objetivamente, porque cada ser humano es invaluable y único. Pero en su caso resulta en un individualismo extremo, excesiva autoconcentración y autodeterminación . Desafortunadamente, los «copos de nieve» también son tan delicados como los copos de nieve. Son hipersensibles consigo mismos, odian las críticas. Son fáciles de ofender, estresar y desequilibrar. Con mucha más frecuencia que sus padres y abuelos, sufren diversos trastornos mentales. También tienden a dramatizar y asumir el papel de víctima. En la vida social, tal actitud construye el llamado una cultura de indignación -cuando la ira se convierte en un argumento en una disputa, reemplazando argumentos y evidencia.

Mi «helicóptero de mamá»

Cuando se trata de la generación de copos de nieve, también se usa a menudo el término «padres-helicóptero». Son padres y, sobre todo, madres que anteponen las necesidades de sus hijos a todo lo demás. Están demasiado preocupados por su seguridad y hacen lo suyo innecesariamente.

“En generaciones anteriores, los padres entendían que su ‘trabajo’ era deshacerse de este “trabajo” lo más rápido posible, es decir, preparar a sus hijos para salir de casa y ser independientes. Parece que ahora los padres están buscando un empleo permanente para ellos mismos»-escribe el profesor Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York, coautor de The Coddling of American Mind con un subtítulo revelador Cómo las buenas intenciones y las malas ideas preparan una generación de fracaso.

Los grandes culpables también son las redes sociales, que desarrollan relaciones interpersonales en Internet a expensas de las del mundo real y construyen extrañas creencias en sí mismos en los jóvenes, que son una mezcla de autoestima exagerada y baja.

¿Cómo salvar a tu hijo del destino del «copo de nieve»?

No le des un teléfono inteligente demasiado pronto.

Luego haz que mantenga ese contacto al mínimo.

Y, sobre todo, deja que el niño explore el mundo por su cuenta, se encuentre las barreras y luche por superarlas. «Desafío, fracaso, recuperación, conclusiones: así es como aprendemos a tener éxito en última instancia», explica Jonathan Haidt.