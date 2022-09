60 años de vida consagrada a Dios… y feliz

¿Cómo puede ser feliz una mujer que vive encerrada en un monasterio de clausura? Sor Práxedes de San Agustín, la religiosa más veterana de la comunidad de las Hermanas Agustinas Descalzas de la localidad valenciana de Benigánim, nos da la respuesta.

Nació hace 87 años en Valdeltorno, Teruel. Su historia no es la de una vocación temprana: entró en el convento al cumplir los 27 años. Con una gran sonrisa, explica para los lectores de Aleteia cómo fueron esos años, en los que sintió la llamada del Señor:

«De pequeña yo no quería ser monja. Fue ya de mayor, con 27 años, Dios me llamó y estoy contentísima. Yo me dirigía espiritualmente con don Vicente Micó, director espiritual del seminario de Teruel. A mis padres les costó un poco, pero el Señor me llamaba y yo quería seguir mi vocación por encima de todo. En esos momentos, una hermana mía, que tenía once hijos, me animó a seguir adelante».