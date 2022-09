“Nos vemos en el Paraiso”: el último mensaje de texto de Don Loris antes del atentado

Mozambique: los testimonios de los sacerdotes que escaparon milagrosamente de la furia de los terroristas islámicos y sus mensajes a la diócesis. Así fue el ataque que recibieron

Mozambique: los testimonios de los sacerdotes que escaparon milagrosamente de la furia de los terroristas islámicos y sus mensajes a la diócesis. «Si no estoy resentido contigo, aprovecharé esta oportunidad para disculparme por mis defectos»

Escaparon milagrosamente del atentado organizado por grupos de terroristas islámicos en Mozambique: ahora los sacerdotes de la misión italiana en Chipene cuentan aquellos momentos de emoción en los que una comboniana de 83 años, sor Maria De Coppi, perdió la vida.

Don Lorenzo Barro, don Loris Vignandel, sor Ángeles López Hernández y sor Eleonora Reboldi, otra comboniana, se salvaron: lograron escapar al bosque con algunas de las chicas de la misión. ISIS, el autodenominado Estado Islámico, y en particular los grupos terroristas que les responden en África Central, se han adjudicado la autoría del ataque.

El reclamo de ISIS en Telegram

Los sacerdotes, monjas y laicos de la misión italiana en esta zona tan pobre de Mozambique estaban molestos. En sus canales de Telegram, los rebeldes islámicos escribieron abiertamente que estaban difundiendo el cristianismo y que merecían ser asesinados. Sólo la divina Providencia hizo que el asalto no se convirtiera en una masacre de religiosos. Los testimonios de quienes estuvieron presentes en el momento del ataque de los terroristas son escalofriantes.

«He perdonado a quien eventualmente me mate»

«Aquí disparan. Te veo en el cielo. Están incendiando la casa. Si no estoy resentido contigo, aprovecho para disculparme por mis defectos y decirte que te amaba. Recuérdame en la oración. Si el buen Dios me da la gracia, intentaré protegerte desde allí. He perdonado a quien eventualmente me mate. tú también lo haces. Un abrazo».

Estos son los mensajes desesperados que el padre Loris Vignandel, que luego sobrevivió, envió vía chat a la diócesis de Pordenone, mientras los rebeldes prendían fuego a la estructura en la que se encontraba, en Mozambique, junto con los demás religiosos de la misión ( Ansa, 9 de septiembre).

«Devastaron la iglesia»

“Después de matar a la hermana María, arrasaron la iglesia y entraron a nuestra casa de al lado, prendiendo fuego a todo. Nos escondimos en las habitaciones. Los rebeldes no entraron: nos perdonaron». El padre Lorenzo Barro, de Friuli, párroco de la misión mozambiqueña de São Pedro de Lurio-Chipene, cuenta cómo se produjo la emboscada en la que fue asesinada a tiros sor Maria De Coppi.

Los terroristas llegaron a las nueve

El párroco reconstruyó así el asalto del martes por la noche en Chipene, en Mozambique, del que escapó milagrosamente. “Llegaron alrededor de las nueve, afortunadamente cuando ya se habían ido casi todos los 38 niños y 40 niñas que asisten a las escuelas de la misión”, dijo el padre Barro.

“La Hermana María estaba en la habitación de su hermana mayor, la Hermana Ángeles López Hernández, creo que estuvieron chateando y viendo juntos algunos videos compartidos por WhatsApp».

Así se salvó la Hermana Ángeles

Las dos no se habrían percatado de la llegada de los rebeldes, apostados en una ventana: “La hermana María recibió un disparo apenas regresaba a su habitación. La hermana Ángeles la vio tirada en el suelo y logró escapar escondiéndose en el “mato”, el arbusto que rodea la misión”

El allanamiento a la casa del párroco

Los comandos incendiaron la casa de las monjas y luego también el hospital y la iglesia cercana. En ese momento irrumpió en la casa donde se alojaba el párroco junto con otro misionero, el padre Loris Vignandel. “Empezaron a quemarlo todo”, recuerda Don Barro. «Nos escondimos en las habitaciones y no entraron».

Dos horas de redada

El allanamiento terminó alrededor de las 11 de la noche, después de unas dos horas. Los asaltantes también prendieron fuego a algunos autos, quizás después de intentar robarlos.

«Los soldados llegaron más tarde», prosigue Don Barro, «informándonos que habían encontrado los cadáveres de otras dos personas muertas en las inmediaciones, que no conocemos» (Avvenire, 9 de septiembre).

¿Dónde están los sobrevivientes ahora?

Los miembros sobrevivientes de la misión atacada se encuentran bien y se dirigen a un lugar seguro”, explicó a Ansa Alex Zappalà, secretario del obispo y director del Centro Misionero de Concordia-Pordenone.

«Don Lorenzo Barro, don Loris Vignandel y unas monjas se dieron a la fuga en medio de la noche -añadió-: alrededor de las 3 recibimos mensajes trágicos y nos temimos lo peor. Afortunadamente, después de un terrible y larguísimo silencio, alrededor de las 9.30 horas supimos que los misioneros de nuestra diócesis seguían con vida, pero también que sor María había sido asesinada».