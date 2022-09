¿Pasas un mal momento? Lee esto, “Dios te ama”

Antes de escribirte me gustaría hacer un pequeño alto. Tengo una urgente necesidad de

compartir contigo la bendición franciscana:

Debo decirte algo más, ignoro tu situación, los difíciles momentos que estás atravesando. Pero sé dos cosas importantes y te las comento.

Eres importante para Él. No importa todo lo que hayas hecho en tu vida, Él te ama, te espera,

y desea que puedas llegar al Paraíso con el alma pura, limpia. Dios te ama, hermano, hermana, y desea abrazarte, consolarte, llenarte de gracias.

Para ello debes restaurar tu amistad con Él, como el hijo pródigo que volvió a la casa de su Padre y el padre corrió a abrazarlo y vestirlo con las mejores ropas.

Confiésate

Haz una buena confesión sacramental. Haz propósitos de enmienda. No imaginas la cantidad de conocidos a los que recomiendo confesarse y tiempo después retornan a contarme las

maravillas que están ocurriendo en sus vidas, antes vacías, ahora plenas con la presencia de

Dios.

Busca a Dios, amigo, amiga, no importa tu situación. Es un Padre amoroso y nunca nos abandona.

Camina en adelante con el corazón en el cielo huyendo de las ocasiones de pecado. Y si caes, pues nada, levántate con la dignidad que tenemos todos los hijos de Dios y ve a confesarte de nuevo.

Y si te preguntas si es verdad que Dios te ama a pesar de todo lo que has hecho, te responderé

con una cita de la Biblia.

«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna»

Ve a confesarte, limpia tu alma, Dios espera mucho de ti. Sabe que puedes.

Lee lo que nos dicen las Escrituras en Romanos 8, 14 -15:

«En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!».

Eres su hijo. Anda, busca a Dios, confía en su bondad y Misericordia.

No estamos solos por el camino de la vida, Dios siempre interviene para nuestro bienestar

físico, familiar, espiritual. Eso lo sé bien, lo he comprobado cientos de veces.

El Amor hace milagros

He visto milagros impresionantes, ocurridos en la presencia amorosa de Dios. Vidas renovadas, personas que iban a quitarse la vida y Dios los transformó y ahora le sirven en la Iglesia, restauradas sus vidas, y son felices.

Mujeres que no abortaron porque sintieron la presencia amorosa y tierna de Dios que las consolaba y les decía: “Yo soy y te amo. Eres especial para mí”.

Se supieron amadas, protegidas, seguras, en las manos de Dios. También tú puedes

experimentarlo. Él siempre te va a perdonar y abrazar con ternura.

Me encanta ver cómo Dios es capaz de tomar una vida que ha perdido el camino y su propósito y en segundos la restituye, la llena de esperanza y alegrías.

Y es que Dios, que nos conoce bien, sabe sacar lo mejor de nosotros en cualquier situación.

Su misericordia es infinita. Me brota del alma exclamar como el salmista en el salmo 107:

Quisiera invitarte a leer en voz alta, junto a mí, este fragmento del salmo 25. Te ayudaré a

restaurar la paz en tu alma. ¿Te animas?

Oración

A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios.

En ti he confiado, que no quede avergonzado

ni se rían de mí mis enemigos.

Los que esperan en ti no serán confundidos,

pero sí lo serán quienes te mienten.

Haz, Señor, que conozca tus caminos,

muéstrame tus senderos.

En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme,

tú que eres mi Dios y mi Salvador.

Te estuve esperando todo el día,

sé bueno conmigo y acuérdate de mí.

Acuérdate que has sido compasivo

y generoso desde toda la eternidad.

No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud;

pero acuérdate de mí según tu amor.

El Señor es bueno y recto;

por eso muestra el camino a los que han pecado.

Dirige los pasos de los humildes,

y muestra a los sencillos el camino.

Amor y lealtad son todos sus caminos,

para el que guarda su alianza y sus mandatos.

¡Rinde honor a tu nombre, Señor,

y perdona mi deuda, que es muy grande!

En cuanto un hombre teme al Señor,

él le enseña a escoger su camino.

Su alma en la dicha morará,

y sus hijos heredarán la tierra.