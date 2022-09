Las 5 piedras para vencer el mal

Entre las miles de personas que visitan Medjugorje cada año, muchas vuelven a casa con una inusual fuerza espiritual que aplican en un exigente programa ascético.

Por ejemplo, una joven cantante española, Jaqui Lin, asegura que la semana que pasó el pasado mes de agosto en el pueblo de Bosnia Herzegovina famoso por las apariciones de la Virgen María ha cambiado su vida.

«Ese momento marcó el inicio de una conversión más profunda de mi fe. Ahora paso una hora diaria, o más, delante del Santísimo, rezo cada día el Santo Rosario, también la Coronilla de la Divina Misericordia, y medito una página de la Santa Biblia al azar», escribe en la revista Omnes.

Y añade: «Intento cumplir con las 5 piedras que nos pide María». ¿A qué se refiere?

Cinco armas espirituales

Muchos devotos de la Virgen ven en esas cinco piedras el resumen de las enseñanzas de los mensajes que los videntes de Medjugorje dicen recibir periódicamente de la Reina de la Paz en sus apariciones.

Estas son esas cinco armas espirituales según el sacerdote franciscano Jozo Zovko, uno de los principales difusores de los mensajes de Medjugorje:

María siempre pide en sus mensajes a las personas que oren. Y muchas veces concretamente el rezo del Rosario, como también lo pidió en sus apariciones en Fátima y otros lugares.

En su mensaje a los videntes de Medjugorje del 13 de septiembre de 1984, María dijo: «Orad para que triunfe Jesús«.

El 25 de abril de 1987:

Y el 25 de junio de 1985:

Los videntes de Medjugorje afirman que la Reina de la Paz se aparece cada día y -un detalle- 20 minutos antes de la misa con todos los sacerdotes y peregrinos que llegan al Santuario.

En sus mensajes, la Virgen ha dicho que la misa es «la mejor y más completa de todas las oraciones».

Y ha invitado a prepararse con tiempo antes de la celebración eucarística para recibir sus gracias, y después a adorar permanentemente el Santísimo.

«Que la Santa Misa no sea una costumbre sino la vida. Viviendo cada día la Santa Misa sentiréis la necesidad de la santidad y creceréis en santidad…»

La Reina de la Paz invita a leer la Biblia y orar con ella cada día. También a colocar el libro en un lugar visible de la casa. Y a los padres, a dársela a conocer a sus hijos.

Sobre la fuerza espiritual que da la Palabra, la Virgen revela un secreto en su mensaje del 3 agosto de 1984:

Renunciar al mal libera y da fuerzas a la persona y hacer participar al cuerpo mediante el ayuno, es una de las principales «armas» para lograr la paz, señalan los mensajes de la Gospa:

«Hijos míos, quien ora no teme el futuro, y quien ayuna no teme el mal. Os lo repito una vez más: únicamente con la oración y el ayuno pueden también detenerse las guerras…»

Según los videntes, la Virgen sugiere sustituir, los miércoles y los viernes, las comidas y bebidas por pan y agua.

En repetidas ocasiones se destaca en los mensajes de Medjugorje la necesidad de abrir el corazón a la misericordia de Dios y confesarse.

La Virgen sugiere, según los videntes, recibir el sacramento de la reconciliación una vez al mes y siempre que se tenga conciencia de haber cometido un pecado grave. En 1983 indica:

«Cuando acudáis a confesaros, no os preparéis cinco minutos antes, sino durante toda la jornada; aprovechad el momento de la Confesión para pedir del sacerdote un consejo práctico para vuestra vida espiritual».

De hecho, una de las imágenes más sorprendentes de Medjugorje son las colas de gente que espera para confesarse.

«Un regalo del cielo»

La confesión se convierte en una experiencia especial para muchos peregrinos como Jaqui Lin, quien asegura que la confesión allí marcó el inicio de su cambio espiritual:

«El sacramento de la confesión fue mi gran regalo. Viví una experiencia personal y única. Me confesó un padre franciscano y lo que vivimos, tanto él como yo, fue un regalo del cielo.

El Espíritu Santo intercedió entre nosotros y ambos pudimos ver el reflejo de Jesús en nuestra mirada.

Me habló con mucha claridad y me orientó espiritualmente en lo que debía hacer a partir de ahora. Ese momento cambió parte de mi vida y el resto de los días que me quedarían de viaje.

Y es que, si no acogía sus palabras con el corazón abierto, nada tenía sentido. Así que le hice caso».