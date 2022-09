El testamento de una profesora va para cientos de niñas huérfanas en la India

La última voluntad de Matilde, una mujer de Barbastro (España), hizo que sus bienes fueran para Manos Unidas, la oenegé de la Iglesia Católica

Esta es una historia de amor a 1.853 kilómetros de distancia. Y sin conocerse.

Matilde era una profesora de escuela en Barbastro (España). Había dedicado toda su vida a la enseñanza y le preocupaba ver a millones de niños y niñas en el mundo que no tienen la opción de recibir la más mínima educación. Ese problema tiene grandes dimensiones en países como la India, por ejemplo.

Antes de morir, Matilde pensó que lo que había ganado a lo largo de su vida podía contribuir a cambiar la vida de otros. Y así lo dispuso: hizo un testamento solidario. Es decir, destinó todo sus bienes al mantenimiento de un proyecto de inserción socioeducativa para niñas de la calle en Varanasi, una ciudad del norte de la India.

Este ejemplo es uno de los muchos, gracias a Dios, que se producen anualmente. Alguien que fallece pero hace que su última voluntad mire hacia los más desfavorecidos. Son historias de amor… y sin conocerse. Un amor que en muchos casos solo ve Dios.

Miles de niños huérfanos y vagabundos

En el caso de Varanasi(en hindi y más conocida como Benarés en español), la ciudad presenta un alto nivel de pobreza, que afecta a miles de niños y niñas huérfanos que vagabundean por la calle y duermen en cualquier lugar. Toda su jornada transcurre pidiendo limosna, vendiendo agua o jabón, limpiando zapatos. Esta situación y el hecho de que no tengan una familia que cuide de ellos hace que con frecuencia caigan en la delincuencia y en la droga, o que sean víctimas de mafias que los conducen (a ellas sobre todo) a la prostitución.

En este contexto, la salud de los pequeños es muy precaria. Con frecuencia sufren desnutrición o se contagian de enfermedades que merman su esperanza de vida. La muerte infantil alcanza cifras estremecedoras.

Manos Unidas, la entidad de la Iglesia Católica, trabaja en muchos países del mundo. En India, lleva años sosteniendo el proyecto de alfabetización de niñas en Varanasi. El testamento de Matilde llegó como un tesoro que permite seguir el trabajo y que vayan viéndose los frutos. Se ha creado un centro de acogida donde las niñas pueden vivir lejos de los peligros y se las forma para que puedan integrarse en el sistema de educación formal.

Niñas atendidas por Dare, el socio local de Manos Unidas.

Una decisión eficaz

El testamento solidario es una fórmula sencilla que ayuda a cambiar la vida de muchas personas. Como Manos Unidas, hay otras organizaciones sin ánimo de lucro que pueden ser beneficiarias de un testamento solidario. Todos conocemos alguna entidad de la que hemos visto su labor de ayuda: la Iglesia es un modelo de referencia en este sentido a lo largo de los siglos.

Pero si no se tiene conocimiento directo de alguna de esas entidades y alguien está pensando en la posibilidad de dejar todo o parte de sus bienes a alguna labor benéfica, existe la plataforma HazTestamentoSolidario.org. A través de ella se puede dejar el testamento a la oenegé de la Iglesia Católica.

HazTestamentoSolidario.org aglutina a 23 entidades a través de las cuales se puede canalizar la última voluntad de una persona que quiere ayudar a los demás hasta el último instante de su vida y más allá.

Es posible que la pandemia haya marcado un antes y un después en la cuestión de los testamentos. En 2019 y 2020 se produjo un número muy alto de defunciones y muchas personas, ante la posibilidad de morir de covid-19, se plantearon cuestiones como hacer testamento. ¿A quién quiero dejar mis bienes una vez haya fallecido?

Confiando en la labor de la Iglesia

En la Iglesia Católica, siempre hay escasez de manos y de recursos para cubrir todas las necesidades que presenta el mundo. Algunas entidades a las que se puede destinar el testamento solidario pueden ser, por ejemplo, Caritas, Obras Misionales Pontificas y Manos Unidas (esta última a través de la plataforma Haz Testamento Solidario).

En España, en 2021 se recibieron a través de la plataforma 33,8 millones de euros, que fueron distribuidos a la entidad que decidía quien hizo testamento. Manos Unidas recaudó 10,7 millones de euros. Un factor importante es que esta oenegé católica lleva más de 60 años a pie de obra, es decir, trabajando en realidades constatables, en 60 países. La confianza es mayor porque está probada y quien hace testamento siempre quiere dar el mejor fin posible a lo que ha logrado -y ha mantenido- seguramente con esfuerzo.

Una niña huérfana atendida por Manos Unidas en la India. Lourdes Terrasa – Manos Unidas

Alberto Mora, responsable de Herencias y Legados de Manos Unidas valora como muy positivo el aumento de testamentos recibidos en el último año: “Supone un incremento del 140% frente a los ingresos de 4.616.752 euros derivados del testamento solidario en 2020”.

“La pandemia ha hecho que los últimos años hayan sido tiempos de gran tristeza y de muchas pérdidas -explica Mora-. Y en medio de ese dolor, los españoles han demostrado que, a pesar de las circunstancias, seguimos demostrando solidaridad y empatía con las personas que necesitan nuestro apoyo”. “Y esto ha llegado hasta el punto de que cada vez son más las personas que desean ayudar más allá de su vida…», asegura Alberto Mora.

«Resulta curioso –explica Mora- que un gran porcentaje de las personas que nos han dejado testamento en 2021 no eran socias de Manos Unidas. En ocasiones, son personas que han colaborado, pero de manera anónima, que conocen nuestra Campaña o nuestras actividades, pero no son socias o no tienen una aportación periódica, lo que demuestra la confianza que nuestra organización genera en la sociedad».

¿Cómo hacer un testamento solidario?

Para realizar un testamento solidario, el ciudadano solo tiene que mencionar a una ONG como heredera de parte de su patrimonio o bienes. Las organizaciones pueden recibir dinero en efectivo (un porcentaje sobre el valor del patrimonio o un importe en concreto); valores financieros (acciones, fondos de inversión); bienes muebles (joyas, mobiliario); y bienes inmuebles (pisos, casas, terrenos).

«En 2021, en Manos Unidas –informa Mora- los bienes que hemos recibido provenían principalmente de valores, inmuebles y dinero en efectivo, por este orden».