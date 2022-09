Detalles con sentido para bautizos, comuniones y otras fiestas

A la hora de tener un detalle con invitados y amigos, podemos compartir no solo un regalo material sino algo que aporte sentido cristiano a la celebración. María Eugenia Brun te sugiere ideas de regalos

Cuando celebramos el bautismo, la comunión de nuestros hijos, hacemos una fiesta de bienvenida al bebé (baby shower) o en nuestra boda, queremos compartir la alegría con nuestros seres queridos.

Por eso los invitamos a que nos acompañen en la celebración y es común darles un pequeño recuerdo por haber compartido ese momento tan importante con nosotros y nuestra familia.

A pesar de que no es estrictamente necesario entregar recuerdos a los invitados, es un lindo gesto, y una manera de que el invitado recuerde ese agradable momento compartido.

Útil y con sentido

Hay distintos souvenirs que podemos entregar, pero si queremos darle un significado lo importante es elegir el detalle con sentido y pensar además que sea útil para que no quede luego en un cajón olvidado.

Para ello hay distintas propuestas, originales, sencillas, económicas, ecológicas. Incluso algunas las podemos hacer con nuestras propias manos si nos gusta la manualidad. Cada una de ellas se puede adaptar perfectamente de acuerdo al evento o celebración simplemente cambiando la etiqueta y nada más.

Recuerdos con vida

Una planta crasa o un cactus puede estar entre los regalos «vivos». María Eugenia Brun Aleteia.

Están de moda hace un tiempo, son casi un clásico para regalar en bodas, pero también son lindos para cualquier tipo de celebración. Se trata de plantas, cactus o suculentas que se pueden colocar en pequeñas macetas, vasos, latas o tazas.

Otra opción similar son los plantines de hierbas aromáticas para plantar en casay promover un mini huerto en cada hogar.

Se pueden decorar pintando la lata o maceta, atando unas piolas, cintas o telas rústicas, agregar una tarjetita de agradecimiento con el nombre y la fecha del evento.

Una idea que se usa en losbaby shower y bautizos siguiendo esta línea, son las bolsas de papel (en lo posible biodegradable) impresaa con el nombre y fecha de la celebración, en la cual se encontrará con semillas por ejemplo de flores, para poder ver su planta crecer al igual que el protagonista del evento.

Semillas de plantas con flor. Evgenia Tuzinska | Shutterstock

Estas ideas que tienen a la naturaleza como protagonista, es un modo de compartir una forma de vida siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, custodiando la Casa Común.

Recuerdos dulces saludables

Frasquitos de miel. La miel además de su valor nutricional, tiene valor espiritual. Es mencionada en varias ocasiones en los Salmos y se considera que la miel de las abejas aporta vida y clarividencia especialmente en momentos difíciles.

Se pueden personalizar los envases con tul, gasa o arpillera y decorarlos con una etiqueta identificativa del evento.

Frasquitos con un mix de semillas o frutos secos o dátiles. Un toque original y sabroso además de energético. Y es que las semillas, frutos secos y dátiles son alimentos de gran valor nutricional, que aportan energía, grasas de buena calidad nutricional y fibra (siempre que sean sin agregado de azúcares y sal, por supuesto).

Barritas de granola. Son ideales para un snack saludable y nutritivo. Además son sencillos de elaborar si se quieren hacer en casa.

Galletitas con formas o decoradas según el acontecimiento, son una idea deliciosa, que siempre gusta. Si son pocos invitados se puede hacer perfectamente: darle la forma de cruz, o redonda con un glaseado por encima y decorar la bolsita con la fecha y nombre de la celebración.

Cajitas de té o café personalizadas. Son un detalle diferente, útil y delicioso. La idea es que en el interior de las cajas se encuentren tarros de té. Pueden ser cajas de madera, en botes metálicos decorados, tubos de ensayo, saquitos de rafia, sobres de papel u otra presentación. Al momento de elegir el té, es mejor que sean variados o el que sea de su agrado. Todas las presentaciones se pueden personalizar con nombres o iniciales y fecha de la celebración.

Recuerdos DIY

Una pastilla de jabón con cordel unida al recuerdo del bautizo de nuestro bebé.

DIY es el acrónimo de Do It Yourself (en inglés significa «hazlo tú mismo»). Es una idea original, principalmente para aquellos a quienes le gustan las manualidades y quieren hacer el souvenir con sus propias manos.

Hay varias propuestas interesantes, sencillas y económicas como:

Velas perfumadas artesanales. Puedes encontrar en distintos videos de Youtube cómo hacer tus propias velas paso a paso para tus invitados. Las velas de cera de abeja son un lindo regalo de bautismo o comunión, porque tienen diversos significados: son signo de luz, de fe y de alabanza.

Jabones personalizados. Son una buena opción para baby showers y bodas. Se pueden hacer de alguna forma particular, rectangulares, redondos… Hay tutoriales sencillos en Youtube para hacerlo en casa. Recuerda luego decorarlos con cintas, un trozo de arpillera y flores secas o lo que más les guste o tengas a mano. Agregas la tarjetita de agradecimiento y listo.

Llaveros o pulseras. Esta idea puede requerir un poco más de tiempo dependiendo de las habilidades de cada uno. Además dependerá del diseño que quieran hacer: hay algunos con ángeles, con una cruz, con la virgencita y más.

Un recuerdo práctico es una vela que luego podrán usar en casa como decoración y recuerdo del bautizo. María Eugenia Brun Aleteia

Botellita de agua bendita. Es uno de esos hermosos regalos de Dios para ayudarnos a santificar nuestra vida cotidiana y además mantener santificadas las cosas que utilizamos habitualmente.

Por ejemplo, sirve para bendecirse uno mismo, bendecir la casa, a la familia, el espacio de trabajo, el vehículo, a los enfermos…

Para realizar este recuerdo es necesario conseguir botellitas pequeñas, agua bendita e imprimir etiquetas con el nombre y fecha del evento. Es importante además que indique que es agua bendita. Se le puede agregar una tarjetita que recuerde de qué formas se puede usar. Es un agradable recuerdo para bautismo, comunión, confirmación.

Denarios artesanales. Son rosarios pero más pequeños. Muchas veces no se cuenta con el tiempo suficiente para rezar un rosario completo pero sí un misterio de 10 avemarías, por lo que esta opción no requiere tanto tiempo y es más fácil. Esta pulsera se puede elaborar de distintos materiales como madera, plástico reciclable, metal, cristal, perlas u otros.

Pero si no te animas a elaborar algo tú mismo pero te gustan estos detalles puedes acercarte a algún torno del convento de clausura de cercanía y consultar qué ofrecen. Las monjas realizan bellísimas artesanías y delicias artesanales. Puedes visitar la página también: https://www.declausura.com/ o https://fundacioncontemplare.org/tienda/

Una forma más en la que podemos promover un estilo de vida responsable con el medio ambiente, evangelizar y ser custodios de nuestra Casa Común solo con un pequeño detalle.