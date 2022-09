En la televisión francesa no pueden aparecer niños Down felices

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo inadmite a trámite un recurso tras la censura en Francia de un vídeo que mostraba la felicidad de las personas con síndrome de Down

El TEDH declaró, este 1 de septiembre de 2022 , inadmisible el recurso planteado por la Fundación Jérôme Lejeune. El Tribunal argumenta que los demandantes no podían ser considerados «víctimas» en el sentido del artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La historia viene de lejos. Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down de 2014 se realizó un vídeo llamado: “Querida futura mamá” en el que se mostraba la felicidad de las personas con síndrome de Down. El Consejo Superior Audiovisual (CSA) francés decidió que ese vídeo no podía aparecer en las televisiones francesas y fue censurado.

Argumentación de la censura

Su argumentación era que “no puede no ser considerado como un mensaje de interés general (…) ya que al dirigirse a una futura mamá, su propósito puede parecer ambiguo y no suscitar un apoyo espontáneo y consensuado” y muestra que era “inapropiado” porque esa felicidad “probablemente perturbaría la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal”.

La pretensión del vídeo “Querida futura mamá” era la de mostrar que las personas con síndrome de Down pueden ser tan felices como cualquiera a través del mensaje a una mujer embarazada. Y así lo querían anunciar: “Querida futura mamá, no te asustes, tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte, podrá correr hacia ti, podrá hablar y decirte todo lo que te quiere, podrá ir al colegio, podrá aprender a escribir…Tú niño podrá ser feliz como lo soy yo”, relataban niños y jóvenes con síndrome de Down en este vídeo.

Ante la censura del Consejo Audiovisual la Fundación Jérôme Lejeune acudió al Tribunal de Derechos Humanos tras verse vulnerada entre otros derechos la libertad de expresión. Ahora el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se posiciona junto con la censura del Consejo Audiovisual francés y no admite a trámite la demanda. Los niños con Síndrome de Down ya no podrán ser felices en las televisiones francesas.

Galería de Imágenes que muestran la felicidad de las personas con Síndrome de Down (Galería)