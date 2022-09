El Papa devoto de la Virgen de Fátima: rezo el rosario, como cuando era niño 

El Pontífice a CNN en Portugués: “No es una tontería. La mujer es capaz de llevar adelante la cualidad de Dios que es la ternura”.

¿Cómo reza un Papa? “No he cambiado la forma de rezar”. En la segunda parte de la entrevista televisiva del papa Francisco concedida a CNN en Portugués, emitida en la noche del 5 de septiembre, emerge también un perfil intimo del pontífice sobre sus hábitos espirituales y, quien recomienda «rezar según le inspire el Espíritu Santo”.

Afirma que no ha cambiado su forma de rezar. “Rezo el Rosario, lo hago como cuando era niño. Rezo con la Biblia y medito”. El Papa se levanta a las 4 de la mañana para su oración matutina hasta que se acuesta a las 10 de la noche. “Rezo el oficio litúrgico todos los días”. Explicó que se pone “delante de Dios” y confiesa que a veces se distrae, “pero Él no se distrae”.

“Y eso – sostuvo el Papa – me consuela. No sé qué santo estaba preocupado porque se quedó dormido durante la oración. Y el confesor le dijo: «Gracias a Dios. Es una gracia dormirse ante el Señor». “Orar – insistió- es estar en la presencia de Dios y dejarle hablar. No se puede rezar sin libertad”.

Además en su diálogo con la periodista Maria Joao Avillez insistió en que la fe va alimentada también con una sonrisa: «Hace más de 40 años que rezo la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro«.

Armonía con la Iglesia

Por otro lado, el Papa lamentó que “hay personas que dicen: «Yo soy muy religioso, muy religioso, defiendo los valores cristianos…», pero son incapaces de vivir en armonía con la Iglesia. Le falta el Espíritu Santo, tiene ideología religiosa, pero no tiene el Espíritu Santo”.

En este sentido, aseguró que el Espíritu Santo motiva a la persona en varias circunstancias y armoniza las “diferencias”, lo cual es “diferente al orden”, advirtió. “Vas a un cementerio y todo está en orden pero no hay vida. En la armonía hay vida y esto es lo que hace el Espíritu Santo”.

La Liturgia

«Una Iglesia que no celebra bien la liturgia es una Iglesia que no sabe alabar a Dios, que no sabe vivir profundamente», advierte Francisco, para quien «es importante disciplinar bien la liturgia».

En esta línea ha ubicado su reciente Carta Apostólica Desiderio desideravi y su motu proprio Traditionis custodes sobre la supervisión del «rito antiguo».

«La liturgia es la gran obra de la Iglesia. Es la obra de la adoración y la alabanza. Así que una Iglesia que no celebra bien la liturgia es una Iglesia que no sabe alabar a Dios, que no sabe vivir, en el fondo. Para mí, es importante disciplinar bien la liturgia«.

Énfasis en el papel de las mujeres

«La Iglesia es una mujer, es femenina, no masculina. Es una mujer, es la esposa de Cristo», subrayó también el Papa en esta entrevista. Indicando la falta de presencia femenina en puestos de liderazgo en el Vaticano, señaló algunos avances. «Ahora hay secretarios de los dicasterios, el vicegobernador del Vaticano es una mujer», dijo.

Afirmó que ha incluido a las mujeres en el dicasterio de los obispos para que aporten una nueva perspectiva. «Colocar a las mujeres en esta posición no es una tendencia feminista, es un acto de justicia que se ha descuidado culturalmente», aunque reconoce una lenta evolución en los últimos 20 o 30 años, impulsada por sus predecesores.

«Los informes más maduros que recibía cuando ordenaba a los seminaristas al sacerdocio eran los que escribían las mujeres de los barrios donde estos sacerdotes iban a trabajar a la parroquia», sostuvo el Papa, que fue arzobispo de Buenos Aires durante 15 años.

El Obispo de Roma también cree que el Consejo de Economía, que creó en 2014, «ha empezado a funcionar mejor», tras el nombramiento de cinco mujeres.

La escuela de la maternidad

Por ello, explicó que la experiencia de la maternidad y la crianza de los hijos también contribuye a mejorar la capacidad de resolución de conflictos, especialmente en el caso de las mujeres que participan en la vida política, así como en el sector empresarial. Pone el ejemplo de la «nueva economía» digital, donde las mujeres están abriendo «vías más creativas y fructíferas».

Asimismo señaló que, en los casos de viudedad temprana, las mujeres suelen estar más capacitadas que los hombres para mantener a sus familias. También recuerda su observación de las cárceles en Argentina, donde vio «la cola de las madres de los presos esperando ver a sus hijos». «Las mujeres defendían a sus hijos, no renegaban de ellos», mientras que «los padres apenas estaban presentes», recuerda el pontífice argentino.

La ternura de Dios en las mujeres

«Las mujeres son capaces de poner en primer plano esa cualidad de Dios que es la ternura», insistió el Papa, que volvió a repetir su apego a la figura de la Virgen María. «En María encontramos la fuerza, el servicio y la feminidad», subrayó el Papa, expresando su devoción por la Virgen de Fátima.

«Fátima me dejó sin palabras», dice el Papa, que visitó el santuario portugués en mayo de 2017, con motivo del centenario de las apariciones de 1917. «Para mí, Portugal es Fátima», dijo al mismo tiempo que manifestó su profundo apego a «Nuestra Señora del Silencio”.

Las mujeres de la Biblia que inspiran al Papa

El Papa también sostuvo que le inspira y le gusta Judith, figura del Antiguo Testamento. “Una mujer valiente, defendiendo a su pueblo, capaz de cortar la cabeza del enemigo. Es una mujer completa. Y obviamente María, la Virgen, que “es la mujer, el femenino por antonomasia”. En María el Papa “encuentra fuerza, servicio… feminidad”.

Divisiones en la Iglesia y el Sínodo

Francisco también respondió una cuestión sobre las divisiones en el seno de la Iglesia en relación con el proceso sinodal. La periodista Joao Avillez comparó las divisiones de la iglesia a una guerra civil. «Gracias a Dios que es guerra civil. Peor sería, peor sería una guerra eclesiástica. En todos los procesos están los que van bien con el proceso, los que van más adelante y los que van más atrás”, sostuvo.