¿Jesús invita a menospreciar la familia y la propia vida?

Entiende una de las frases más difíciles del Evangelio de la mano del sacerdote polaco Pawel Rytel-Andrianik

Uno puede entrar en pánico al leer algunas partes del Evangelio. Como esta:

«Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo«.

¿Acaso Jesús fomenta el odio? El contexto judío en el que se pronunciaron las palabras de Jesús nos ayuda a entender el Evangelio.

¿Odio o amor?

Esta es una de las frases del Evangelio más difíciles de entender porque el texto original usa la palabra que literalmente se traduce como menospreciar o incluso odiar.

¿Cómo es posible que Jesús, que tanto habla del amor a Dios y al prójimo, pronuncie de repente tales palabras?

Para entenderlo, hay que leer el texto en el contexto de la cultura judía.

La expresión «menospreciar» significa en la Biblia «amar menos». Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Lea confiesa que el Señor Dios escuchó que ella era amada menos. Literalmente el original hebreo dice ‘menospreciada’, senu’a, por su marido Jacob (Génesis 29,33).

Jesús utilizó una expresión similar para decir que los que quieren seguirle deben elegir amar a Jesús en primer lugar. Este amor no excluye el amor a la familia o a uno mismo. Sin embargo, es más grande que él.

«Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo«

Al llamar a los discípulos, Jesús no empieza su discurso con promesas, sino que primero señala las exigencias.

Prioridades

Otra condición está relacionada con las cosas materiales. Para los discípulos de Jesús, el mayor tesoro de la vida es Dios.

Jesús invita a los que quieren seguirlo a amarlo más que todo lo que tienen, más que las cosas materiales.

Esto no significa que no puedan disfrutar de las cosas necesarias para la vida. Pero estas cosas nunca deben apartarles de Dios, de su misión y de los asuntos que son más importantes.

«Si Dios es el primero, todo estará en su sitio». Estas palabras de san Agustín nos ayudan a entender el Evangelio de hoy.

También nos ayudan a poner en orden nuestra propia vida. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me impide poner a Dios en primer lugar?

Hoy le pediré a Jesús que sea siempre importante en mi vida y que lo ame más.