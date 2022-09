J Balvin: «Amo al Papa y Cristo está en mi vida»

«Mira que sos travieso, ¡eh!», le dijo el papa Francisco a J Balvin luego de que el artista colombiano logrará sacarse una selfie con el líder de la Iglesia Católica e «influencer», (sin tener un móvil) de 1300 millones de católicos en los cinco continentes. Balvin dice que al Papa le gusta el reggaetón y se comprometió con Su Santidad para educar desde el ejemplo a los millones de jóvenes que aman su música. «Tuvimos muy buena conexión».

José Álvaro Osoro Balvin ha sido uno de los artistas invitados a la Santa Sede (del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2022) para participar en un diálogo con el Papa con motivo del Vitae Summit 2022. Un evento realizado con el objetivo de buscar caminos para que el arte, la comunicación; y los medios de entretenimiento estén al servicio del bien común, la paz, la belleza y la bondad en un mundo cada vez más polarizado y fragmentado.

J Balvin es también rapero, cantante y productor discográfico. Balvin ha ganado once premios Billboard de la Música Latina, seis premios Grammy Latinos. En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Times de las 100 personas más influyentes del planeta.

– ¿Que emoción ha probado en compartir esta reunión con el Papa Francisco?

Es un hombre que admiro muchísimo; más que por ser el Papa, por la gran persona que es. Creo que ha dado un ejemplo de humildad, un ejemplo de compasión. Ha sido un hombre que se mantiene real (auténtico), que no pierde la esencia, aunque el exterior cambie para él.

Antes de empezar a hablar con él, le dije: Te amo, te respeto y te admiro. Es un mensaje muy bonito estar con él acá (en el Vaticano) y aprender de él y de su sabiduría, porque es muy sabio.

– ¿Cómo le ayuda la fe en su vida personal?

Yo vivo (la fe) a través de los sueños. Los sueños son los que me mantienen vivo. Los sueños te dan un motivo por el cual levantarte con fe y luchar por lo que tanto quieres. Y el amor obviamente es parte intrínseca de lo que somos. Así que Dios es amor y esa es la forma en que mantengo mi fe viva.

– ¿Cómo el arte puede salvar el mundo?

El arte, decía el Papa Francisco, es la belleza y tiene una forma de conexión mucho más poderosa que la misma religión. Lo decía el Papa porque a veces con un sermón no toda la gente lo capta tan fácil como a veces un poema, una canción, una película.

Formas de arte que toquen las emociones, que te hagan cuestionarte o que realmente te hagan crecer como persona. Entonces ahí está el impacto que tiene el arte, los creativos, ayudan a que el mundo sea mejor.

– ¿Qué importancia tiene la familia en su vida?

Es mi prioridad. Es mi círculo cerrado. Y es mi todo; mis amigos, mi madre…

– ¿Practica algún tipo de manifestación religiosa de fe?

Realmente hace tiempo no voy a la iglesia. Rezo mucho. He ido a la iglesia cuando he estado en eventos donde hay misa, no tengo ningún problema, pero sí trato siempre de buscar de ser mejor persona y educar por medio del amor. Siendo un hombre con muchísimos defectos, un pecador. Todo hace parte del aprendizaje.

– ¿Qué se lleva en su corazón de esta visita al Vaticano para compartir con el mundo?

Tratar de borrar el ego, lo que más se pueda. Creo que la humildad viene siendo un don, de no ‘creerse la película’ (de la fama), de poder cada día ser más humano y saber que todos somos iguales.

También tengo esa misión de humanizar a los artistas, como ese cuento de que la vida es perfecta; y que todo tiene sus cosas muy bellas, pero también tiene sus cosas oscuras y que pasamos por momentos buenos y momentos malos.

Y dejar de endiosar a los artistas como si fueran algo que no hace parte de este mundo, todo lo contrario, somos humanos.

– El reggaetón es una música muy popular, tal vez sea un canal también para vehicular mensajes positivos…

Sí. Yo creo que la música, obviamente nuestras letras no son de evangelización, normalmente porque es una lírica diferente y hay mucha fiesta. El reggaetón ha pasado por muchos procesos en su historia.

Pero, creo que la diferencia la podemos hacer a través de la forma en que actuamos. Eso habla muchísimo de cómo hemos logrado estar en lugares donde antes era imposible llegar y cómo hemos inspirado a las nuevas generaciones a que sí se puede. Y por medio del trabajo también está Dios.

– Balvin, de hecho, veo que tienes una cruz tatuada aquí en tu cuello.

Desde muy pequeño me la hice.

– ¿Qué significado tiene para ti?

Recordando a Cristo, siempre presente.

– Después de este encuentro en el Vaticano ¿Qué valores, desde el arte, desea compartir con los jóvenes de hoy?

Todos los que pueda la verdad, la lista de valores son muchísimos, pero lo que puedan leer de mí, porque no se trata de atropellar al público: ‘Tienen que hacer esto o sean así’. No, la forma que yo pienso, la forma en que yo puedo compartir mis valores y lo que ellos puedan leer de mis actos, es esto lo que yo puedo compartir con ellos.