Si estás pasando un mal momento te recomiendo que copies ese versículo de la Biblia y lo pegues en diferentes lugares de tu casa

“Por eso les digo: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán« Marcos 11

Me conoces y sabes que no suelo hacer preguntas retóricas. Esta es una muy válida: ¿Le crees a Jesús? Ahora te explico por qué la hago.

He pasado reflexionando sobre esas palabras de Jesús varios días. “Crean que lo han recibido y lo obtendrán”. Es la fórmula bíblica para obtener lo que necesitamos.

Antes de escribir un artículo para Aleteia me gusta rezar, reflexionar, pensar. Me hago muchas preguntas.

Y es que he recibido en estos días correos de diferentes lectores en los que me comparten las dificultades que están atravesando. Piden oración. Y hacen bien. La oración ciertamente los ayudará. Lo he visto y funciona.

Dios siempre acoge complacido nuestras plegarias.

Algunos me preguntan qué hacer.

Cosas que funcionan

Mi respuesta ha variado muy poco a lo largo de los años. No soy un experto dando consejos, pero he notado que ciertas actitudes positivas funcionan de maravilla y nos pueden ayudar a salir adelante.

Las he probado. Por eso me animo a compartirlas contigo. Te diré lo que he aprendido en estos años. Haz la prueba y me cuentas cómo te fue. Te dejo mi email al final del escrito.

1 Persevera

No te rindas. Puedes triunfar si no te rindes. A veces es tan poco lo que falta y abandonamos la carrera desilusionados. Anímate y vuelve a empezar.

2 Confiésate

Una buena confesión sacramental siempre ayuda, seguida de la Misa y comunión. La confesión no solo restaura tu amistad con Dios. Te fortalece y te ayuda a vencer las dificultades con una actitud positiva.

3 Visita a Jesús

Una hora diaria en el Sagrario. Habla con Él, explícale todo, pide su ayuda. Es un gran amigo y siempre está dispuesto a darnos la mano. Suelo decirle: “Gracias por amarnos tanto y ayudarnos a pesar de lo que somos y hacemos”.

4 Ora

A mí me ayuda mucho el rezo del Santo Rosario. He notado que a media que voy rezando el Rosario me voy llenando de una paz sobrenatural que me permite pensar con claridad y encontrar soluciones a mis problemas.

5 Lee la Biblia

Este punto no solía recomendarlo. Grave error. Ahora lo hago con entusiasmo. En ella encuentras las promesas de Jesús, palabras de consuelo y de sabiduría, orientación espiritual y un camino de santidad. Es sencillamente maravillosa. No deja a nadie indiferente.

«Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible: todo está desnudo y patente a los ojos de Aquel a quien hemos de dar cuenta». Hebreos 4, 12-13

Hace poco leí que hay más de 3500 promesas para ti en las Sagradas Escrituras. No nos sirven de mucho si no las conocemos, por eso se hace urgente que empecemos a leer la Biblia. Esa Biblia abandonada en un rincón o una gaveta de tu casa, desempólvala y ábrela. Tiene mucho que decirte.

¿Le crees a Jesús?

Si tu respuesta es un contundente “sí”, estamos bien. Te dejo con esta promesa suya. Léela despacio.

Y mejor sí es en voz alta. Te ayudará a recuperar la paz, la alegría de vivir, el entusiasmo. Solo nos falta en esta maravillosa ecuación tener un poquito más de fe.

«En verdad les digo: si tuvieran fe , del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ” Mateo 17

Está en tu mano

Imagina el alcance de esas palabras. Su trascendencia. Solucionarías cualquier problema. Podrías ayudar a otras personas necesitadas de ayuda o una voz de aliento. Tendrías cualquier cosa que le pidas a Dios siempre que sea para tu bienestar personal o espiritual.

Si estás pasando un mal momento te recomiendo que copies ese versículo de la Biblia y lo pegues en diferentes lugares de tu casa. Léelo en voz alta. Convéncete que es real.

Es hora de empezar a creerle a Jesús. Y si te falta fe y no sabes cómo obtenerla, ve al Sagrario y pídesela a Jesús.

Si te cuesta creer o estas aturdido por tanto sufrimiento, te dejo 3 artículos estupendos de Aleteia. Son como un bálsamo para el alma y te ayudarán a superar tu situación actual.

¿Te gustaría compartir con nosotros tus experiencias con Dios? Te dejo mi email personal: cv2decastro@hotmail.com

¡Dios te bendiga!