El padre Mike Schmitz comparte el Evangelio con «The New York Times»

El presentador del podcast "The Bible in a year" (La Biblia en un año) fue entrevistado para la icónica publicación. Estas son algunas de sus citas más destacadas

El podcaster católico número 1 en el mundo. El padre Mike Schmitz es capellán del Newman Center en la Universidad de Minnesota-Duluth y director del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Diócesis de Duluth, pero es posible que lo conozcan mejor como el podcaster católico número 1 en el mundo. Es el anfitrión del podcast The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz) ™, que ha sido el número 1 en Apple Podcasts varias veces desde su lanzamiento en enero de 2021, y actualmente tiene 350 millones de descargas de todos los tiempos, según Ascension Press.

The New York Times Magazineentrevistó recientemente al P. Mike, con un texto que se publicó digitalmente el 30 de agosto de 2022 [impreso el 4 de septiembre de 2022], y aunque toda la entrevista vale la pena, aquí hay algunas citas destacadas de la conversación que tuvo con el periodista David Marchese.

Sobre por qué los jóvenes se encuentran entre los menos propensos a identificarse como católicos

“Soy católico porque creo que es verdad. Creo que eso es muy útil, pero, Dios mío, el estado de nuestra gente comprometida de una manera convincente no es muy bueno”.

Acerca de involucrar a las personas en temas difíciles

“Alguien podría decir: ‘Quiero saber por qué la Iglesia enseña esto’. Alguien más podría decir: ‘Quiero saber si hay esperanza para mí, porque esto es parte de mi historia’. Espero que no me lance a la respuesta que tenga más sentido para mí. Quiero escuchar de dónde vienen las preguntas, qué es lo que alguien realmente está preguntando”.

En el camino comparte la fe católica con otros

“Entonces, con algunos de estos temas candentes, si no has cambiado de opinión, está bien. Pero si ahora puedes tener esto a lo que te aferras, lo cual es cierto, que Dios se preocupa por ti, entonces eso es una victoria”.

Sobre el argumento pro-elección de la autonomía corporal de la mujer

“No es que una mujer no tenga autonomía corporal ni derechos sobre su propia vida. Es que tengo derechos sobre mi propio cuerpo, pero no tengo derechos sobre la vida o el cuerpo de otra persona. La posición de la Iglesia Católica, y la posición judeocristiana durante milenios, ha sido que los derechos de este bebé por nacer son los mismos que los derechos de la madre”.

Sobre lo que hay detrás de las duras enseñanzas relacionadas con la sexualidad

“El mensaje cristiano en todo esto es: Eres bueno. Tú importas. Dios conoce tu nombre, y ha entrado en tu quebrantamiento para que no tengas que estar allí solo”.

Sobre su mayor lucha o preocupación en su propia vida

“Lo que más importa es ser un padre espiritual. ¿Están los estudiantes sentados aquí pensando, ‘Sí, el padre Mike no está porque está haciendo otras cosas, es una especie de padre espiritual ausente?’ Eso me mantiene despierto por la noche. No quiero fallar a estas personas que me han sido confiadas. Quiero estar ahí para ellos”.

******

Lo siguiente para el padre Mike Schmitz será el nuevo podcast diario de 2023 El Catecismo en un año (con el padre Mike Schmitz) , que «guiará a los oyentes a través de todo el Catecismo de la Iglesia Católica, brindando explicaciones, conocimientos y aliento en el camino». El podcast (en lengua inglesa) será gratuito en todas las principales plataformas de podcasts, así como en la aplicación Hallow .

Este otoño, Ascension ofrecerá una nueva edición impresa del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta edición incluirá el texto completo del Catecismo con una guía completamente nueva que ayudará a que el Catecismo sea fácil de aprender y un placer de recordar.