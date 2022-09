¿Cómo consolar a tu hijo si no está en la misma clase que sus amigos?

Hay amistades que facilitan la integración. A menudo sucede que un niño está triste al comienzo del año escolar si se separa de sus amigos. Anna Ashkova, de la edición francesa de Aleteia, propone algunas formas de manejar su decepción y ayudarlo a mejorar

«¡Oh no, Charlotte no está en mi clase!» exclama Laure, consultando su lista del aula. Ya no tener a tu compañero o compañera en tu clase es un verdadero «drama» cada año para miles de estudiantes. Y aquellos que se encuentran separados a menudo despotrican ante los directores. Sin embargo, «es necesaria una composición de las clases para garantizar una buena disciplina en el aula y que sea heterogénea, es decir, que haya alumnos flojos, medios y buenos», explica Paul, profesor de Historia-Geografía en una facultad en Boulogne-Billancourt. Una explicación lógica pero que no consuela en absoluto a Agustín, privado este año de sus amigos. “¡Está desconsolado! exclama su madre, Isabelle.

Consolar, escuchar, aconsejar

En tal situación, lo mejor que puedes hacer es, en primer lugar, acoger los sentimientos de tu hijo. Antes de embarcarse en la búsqueda de soluciones y largos discursos sobre los posibles beneficios de esta separación, será cuestión de dejar de lado las propias preocupaciones, de tomar en brazos a tu hijo si llora y decirle que entendemos su consternación. Una vez que el niño se ha calmado, es conveniente hablar con él.

“Pregúntale a tu hijo: ¿Te parece tan importante que tu amigo esté cerca? ¿Qué aporta a tu día? Luego, dependiendo de lo que responda sobre el valor de esta amistad, pregúntale qué se debe hacer para que esta amistad se desarrolle aún más», aconseja a AleteiaMarie Lucas, psicóloga clínica especializada en terapias breves para niños. “Es importante hacer pensar al niño sobre el significado y la naturaleza de las cosas: ¿la clase está hecha para aprender o es un lugar de amistad? Y continúa diciendo: Si el salón de clases no es un lugar de amistad, ¿puedes aceptar no estar sentado al lado de tu amigo? «.

No olvides recordar también que tendrá muchos otros momentos durante el día para ver a sus amigos. “Tienes que asegurarle que verá a su compañero o compañera en el recreo o en la guardería. Y luego, puede invitarlo personalmente a casa o ir juntos al parque después de la escuela”, explica Marion, maestra de escuela en Villiers-le-Bel (Val d’Oise).

El comedor, un lugar de socialización

Por su parte, Hélène, madre de dos niños, encontró otra solución: poner a sus hijos en el comedor escolar. «Cada regreso es lo mismo, hay uno de los dos enojado porque se quedó sin sus amigos», explica. “Ya había tenido suficiente y decidí ponerlos en el comedor, una especie de lugar para socializar. ¡Están encantados! «.

Paul tiene otro argumento impactante para secar las lágrimas de los “infelices”: “En PPE (enseñanza práctica interdisciplinaria) en muchas escuelas, es posible hacer presentaciones con estudiantes de otras clases. Esta es la oportunidad perfecta para trabajar con tu mejor amigo. Porque es cierto que en la Universidad, a una edad en la que aprendes a aceptar la palabra del otro, es más fácil estar con tus amigos para trabajar juntos”.

Con estos pocos consejos, el año escolar debería ir bien y el pequeño inconveniente del comienzo del año escolar se olvidará rápidamente. Y si la tristeza no se disipa, una reunión con el responsable del establecimiento puede permitir discutir la situación.