Mijaíl Gorbachov, el hombre que puso fin a la Guerra Fría y liberó a la URSS

<h3>Michaił Gorbaczow</h3> ostatni komunistyczny przywódca ZSRR. W jednym z wywiadów wyznał, że do Kościoła przyciągnęły go dzieła św. Franciszka. W związku z tym, odbył również pielgrzymkę do Asyżu. Jak sam przyznał, również spotkania z papieżem Janem Pawłem II były bardzo ważne w jego duchowej przemianie.