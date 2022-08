Controversia por cierre de capilla católica en el aeropuerto más famoso de Colombia

Ante esta decisión unilateral de la empresa que administra el aeropuerto El Dorado, Iglesia dice que la secularización y el materialismo están dando pasos para acabar con las expresiones de fe de un pueblo

La pequeña capilla que durante décadas sirvió como lugar de oración para millares de viajeros de diferentes nacionalidades fue cerrada como oratorio católico y se convertirá en un lugar de reflexión para diversas confesiones.

Según Opaín, la empresa privada que opera este aeropuerto internacional, la decisión se adoptó pensando en las diferentes creencias de los pasajeros que transitan por el terminal: «Estamos adecuando el oratorio para que sea un espacio de reflexión neutral, como funciona en muchos aeropuertos del mundo».

Sin embargo, monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón (una de las diócesis de Bogotá), dijo que directivos de El Dorado atribuyeron la decisión a una petición hecha por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, «invocando la norma del Ministerio del Interior acerca de la igualdad de cultos en Colombia».

Palabras de Vicente Córdoba

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, aclaró –según registra el periódico El Espectador– que la decisión de retirar la ornamentación católica de la capilla la tomó directamente Opaín, teniendo en cuenta acciones legales emprendidas por particulares que exigían el acceso al oratorio a todas las religiones.

El oratorio, donde se veneraba a la Virgen de Loreto –patrona de los aviadores– estaba abierto las 24 horas del día, de martes a domingo, y allí se celebraba una misa diaria.

«No nos dejan evangelizar»

El obispo Córdoba, en un comunicado a los medios, responsabilizó tanto al operador como a la Alcaldía: «Los dos tienen que ver con la salida de la Iglesia católica del aeropuerto, pero Opaín y su junta directiva hubieran podido dejarnos».

La capilla funcionaba bajo un convenio de la diócesis con la concesionaria del aeropuerto, el cual tenía vigencia hasta el año 2037.

El prelado agregó: «Denunciamos esto porque no nos dejan así evangelizar y atender a las personas que quieren acercarse a la paz de Dios en un aeropuerto y no lo pueden hacer porque hay quienes dijeron que no, los que dijeron que no tienen que darle cuentas a Dios».

Los ornamentos y símbolos católicos fueron retirados hace algunas semanas y actualmente se realizan remodelaciones locativas antes de abrir la capilla. La empresa también confirmó que se seguirá celebrando la eucaristía diaria a las 11 de la mañana, como es costumbre.

«Obramos de acuerdo a la ley, no sin antes expresarles que la secularización y el materialismo están dando pasos para acabar con las expresiones de fe de un pueblo que pide a la Iglesia católica le preste el servicio de la gracia de Dios a través de la palabra y los sacramentos», puntualizó el obispo de Fontibón.

Reacciones encontradas

La alcaldesa, Claudia López, en declaraciones a periodistas afirmó que, pese a su condición de católica, celebra la decisión porque garantiza la libertad de cultos contemplada en la Constitución Nacional.

De otro lado, la exsenadora el Partido Centro Democrático María del Rosario Guerra manifestó su rechazo a esta medida y señaló que la alcaldesa «persigue a la Iglesia católica y a sus fieles y restringe la libertad religiosa con su exigencia de quitar la capilla católica que por muchísimos años ha estado en el aeropuerto El Dorado».

Entre los católicos hay gran descontento, manifestado principalmente en redes sociales y en las homilías pronunciadas por los sacerdotes en las eucaristías. Uno de ellos, el padre Ramón Zambrano, director del canal católico Cristovisión, consideró lo siguiente:

«Abrir un salón multicultural en el aeropuerto El Dorado solo corresponde a una decisión mezquina de Opaín. Un gerente irresponsable y una junta directiva tacaña deben abrir más espacios a la espiritualidad».

En el mismo sentido, el padre Walter de Jesús publicó en sus redes sociales esto: «Hoy nos cierran esta capilla por respeto a otras religiones irrespetando la nuestra. Si necesitan otros sitios de adoración, pues que los construyan. Dios salve a Colombia».

Por su parte, el reconocido cantante y predicador Felipe Gómez señaló: «Los católicos acogemos a nuestros hermanos de distintas denominaciones, pero no por eso podemos sentar en el mismo estrado a chamanes, brujos, ritualistas o falsos maestros con Jesús, el único y verdadero Señor, Dios y Rey».

Casi 80% de católicos

A propósito de esa controversia, el diario El Espectador cita la Encuesta de Cultura Política 2021 elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (entidad estatal), en la que concluye que las doctrinas cristianas en Colombia concentran la mayoría de fieles. Según ese documento, en el país los católicos son el 78,2 %; seguido por los evangélicos, pentecostales y protestantes, con el 9%.