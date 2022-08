La mujer quiere hacer más el amor si el hombre ayuda en casa

Una investigación australiana publicada en el "Journal of Sex Research" encontró que las mujeres tienen un deseo sexual más alto cuando sus parejas las ayudan con las tareas del hogar y la carga psicológica del cuidado de los niños. Otro estudio de Canadá señala el por qué esto es así

Quien no trabaja (en casa) no hace el amor. Así lo demuestran los resultados de un estudio australiano publicado en el Journal of Sex Research que mostró que las mujeres tienen un mayor deseo sexual cuando sus parejas las ayudan en la casa ( ilfattoquotidiano.it ).

El deseo sexual crece cuando el hombre la apoya en el manejo de la casa y con sus hijos

La investigación revela que en las parejas donde los compromisos, no solo domésticos sino también “mentales” (como el cuidado de los hijos) son asumidos por ambos, no se produce una disminución del deseo por parte de las mujeres, sino todo lo contrario.

¿Falta de libido?

La pérdida del deseo en la mujer se produce cuando la relación de pareja no la deja satisfecha y feliz. Pero esto no se debe al aburrimiento (cliché ligado a la falta de libidofemenina) sino al cansancio acumulado: trabajar fuera y dentro de casa, gestionar la familia, criar a los hijos.

El estudio australiano

299 mujeres australianas, de entre 18 y 39 años, respondieron a un cuestionario en línea que medía su compromiso con la gestión de los compromisos domésticos y, al mismo tiempo, el nivel de su deseo sexual.

Los participantes se dividieron en tres grupos: en el primero se incluyeron aquellos en los que las tareas del hogar se repartían a partes iguales con la pareja, en el segundo aquellos en los que era principalmente de su competencia y en el tercero aquellos en los que la gestión de la casa era principalmente una responsabilidad del compañero (el grupo no se evaluó por ser demasiado pequeño).

Si el hombre coopera en casa, aumenta el deseo sexual de la mujer

Los resultados de la investigación mostraron que la división de compromisos en la pareja genera mayor satisfacción en la relación, correlacionada con un mayor nivel de deseo sexual en la mujer.

La razón de fondo

Un estudio anterior realizado por científicos de la Universidad de Alberta en Canadá ya había llegado a idénticas conclusiones (vanityfair.it).

Matt Johnson, profesor de Ecología Familiar en el Departamento de Ecología Humana de la Universidad de Alberta, explica que este fenómeno no se basa en que las mujeres encuentren más sexy al hombre que las ayuda con las tareas del hogar, sino quela razón hay que encontrarla en el compartir, en el amor y en el respeto que demuestra este comportamiento del hombre.

Si el compañero hace su parte en la casa, se previene el rencor

Una división de las tareas del hogar que se perciba como garantías justas para ambos miembros de la pareja, de un sentido de respeto mutuo en la realización de las tareas cotidianas (…) Hacer las tareas del hogar puede o no ser divertido, pero saber que la pareja también está haciendo su parte evita sentimientos de decepción y amargura, creando las condiciones para un encuentro sexual (satisfactorio). (Ibídem)

El deseo aumenta si la mujer está satisfecha con la relación

La ciencia confirma el sentido común. La mujer mira con estima y amor al hombre que se ocupa de la familia, no sólo con el trabajo fuera del hogar sino también en la colaboración doméstica y el cuidado de los hijos.

La colaboración en el hogar es un signo de amor: cuando un hombre apoya a su esposa en la carga familiar y mental, le muestra que lo que han creado juntos es valioso e importante para él, que el bienestar de su esposa es lo primero y que ella no está sola.

MAURO FAGIANI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Más tiempo y ganas de intimidad en pareja

Está claro que con estas premisas la pareja está más en sintonía, la mujer se siente amada, está más satisfecha y menos cansada, y el entendimiento sexual es beneficioso.

Un mensaje: aprendamos a concebir la gestión de la casa como un trabajo en equipo y un deber común.

Tener más tiempo y ganas de cultivar la intimidad de pareja.