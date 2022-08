Se proyecta un «templo» en México en honor a Satanás￼

Enrique Marthen Berdon, apodado «El ahijado», considerado «brujo mayor» por sus colegas y seguidores, ha declarado su propósito de construir un templo en honor a Satanás en Catemaco, en el estado mexicano de Veracruz.

Catemaco es un lugar muy popular donde se practica la brujería en sus diversas formas; y adonde acuden muchas personas de todas partes de México y el extranjero.

El mes de marzo de cada año, especialmente el primer viernes de marzo, es un tiempo especial para quienes recurren a la brujería; pues se celebra el día internacional de la brujería o día de los brujos, en el que se realizan diversos rituales.

Comunión con el «señor de las tinieblas»

Según la revista mexicana México Desconocido, los brujos «se reúnen en un lugar secreto para realizar rituales que les permitirán ‘aumentar su poder y limpiar su alma’». Este día de los brujos es para ellos el «día idóneo para hacer limpias espirituales, curaciones de casas, negocios, bienes materiales, trabajos especiales, etc.».

Entre los diversos rituales destaca la «misa negra», que algunos brujos hacen para renovar su pacto con el diablo.

Marthen Berdon lídera la construcción de este templo satánico y espera que para el mes de marzo del 2023 pueda terminar la construcción de este lugar en honor al “señor de las tinieblas”. Espera lograrlo por las donaciones y el apoyo de aquellos que creen y practican la brujería.

El objetivo de Marthen Barden es que, aquellas personas a quienes de cierta manera el diablo les ha dado el bienestar, la salud y la economía, tengan un lugar donde llegar para estar en comunión con él.

Conexión entre brujería y culto a Satanás

La Biblia señala que el diablo es enemigo del hombre y que ronda buscando a quién devorar (1P 5, 8). Por otro lado, la Sagrada Escritura prohibe la hechicería y la adivinación en todas sus formas.

Cuando hayas entrado en la tierra que Yahveh tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego; que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahveh tu Dios y por causa de estas abominaciones desaloja Yahveh tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahveh tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahveh tu Dios no te permite semejante cosa (Deut 18, 9-14).