Concepción Gimeno de Flaquer y el «Evangelio de la mujer»

María de la Concepción Gimeno de Flaquer nació el 11 de diciembre de 1850 en Alcañiz, Teruel, en el seno de una familia acomodada que le ofreció un hogar feliz y unas oportunidades excepcionales para las jóvenes de su tiempo.

Joven periodista

Concepción pudo formarse en Zaragoza y fue en su época de estudiante cuando inició la que sería una extensa y prolija carrera periodística. Su primer artículo, publicado en El Trovador del Ebro, ya indicaba cuál sería el camino que tomaría: «A los impugnadores del bello sexo». En este su primer texto, se presentaba tímida, pero con las ideas claras:

«Es la primera vez -y acaso sea la última- que escribo para hacer patrimonio del público mis ideas, desde que he entrado en el periodo de la adolescencia. […] Severa es la clase que ha de juzgarme, pero no me intimida esgrimiendo un arma tan poderosa como es la de la razón. […] Decidme ¿por qué hay individuos que censuran a la mujer? Por la ignorante rutina, más que por la sólida convicción del estudio. […] Detractores del bello sexo a quienes me he dirigido, no tratéis de menoscabar y deprimir lo que debe ser objeto de vuestro respeto y admiración, pues no podréis hacerlo sin confesar tácitamente que estáis dominados por esa lepra del alma, por ese crimen horrendo llamado ingratitud».